Омбудсмен ЯНАО: Сенцов чувствует себя «прекрасно»

Украинского режиссера, объявившего голодовку, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных, посетил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак. Он не обнаружил ухудшения состояния его здоровья.

«Визит к Сенцову завершился. Чувствует он себя прекрасно, спокойно разговаривает, жалоб у него никаких нет. Никакая реанимация ему не нужна, витаминов ему хватает. Я очень приятно был удивлен его состоянием», — сказал Сак корреспонденту ТАСС.

Сак также уточнил, что Сенцов имеет право встретиться с родственниками, в частности, с двоюродной сестрой, которая планирует его навестить в ближайшее время.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник заявляла, что лично намерена посетить Сенцова.

20 июня комиссия врачей городской больницы в Лабытнагах на Ямале не нашла оснований для экстренной госпитализации Сенцова. Врачи диагностировали у режиссера ангиопатию сетчатки глаз, также сообщалось, что он испытывает редкие головные боли.

Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, обвинив в создании на территории Крыма террористического сообщества. 14 мая он объявил голодовку, требуя отпустить из российских тюрем украинских политзаключенных.