Левым отказали в митинге против пенсионной реформы

Власти Москвы отказали представителям левых сил в проведении 4 июля митинга против повышения пенсионного возраста из-за ЧМ-2018

Об этом «Интерфаксу» сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Мы подавали заявку на 4 июля на площади Революции, потом предлагали московским властям другие места посмотреть, более отдаленные от центра, с учетом того, что в этот день футбольных матчей не проводится, и мы не считаем, что будут какие-то серьезные проблемы для инфраструктуры города», — сказал Удальцов.

Но в мэрии Москвы отказали в согласовании акции со ссылкой на указ президента о запрете проведения массовых мероприятий на время Чемпионата мира по футболу. По мнению Удальцова, Чемпионат — лишь повод для отказа. Организаторы намерены обжаловать решение мэрии в суде.

Также организаторы акции намерены 4 июля пригласить тех, кто подписывал петиции против повышения пенсионного возраста, на коллективную подачу заявлений в приемную администрации президента РФ.

«4 июля в час дня будем на Ильинке, 23 вместе сдавать наши требования. Основное требование — остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по этому вопросу всероссийский референдум. Такой формат не требует согласования, это не митинг», — сказал Удальцов.

Заявки на проведение акций против повышения пенсионного возраста подавали также Алексей Навальный и партия «Яблоко».