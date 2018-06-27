Левым отказали в митинге против пенсионной реформы

Власти Москвы отказали представителям левых сил в проведении 4 июля митинга против повышения пенсионного возраста из-за ЧМ-2018
Об этом «Интерфаксу» сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Но в мэрии Москвы отказали в согласовании акции со ссылкой на указ президента о запрете проведения массовых мероприятий на время Чемпионата мира по футболу. По мнению Удальцова, Чемпионат — лишь повод для отказа. Организаторы намерены обжаловать решение мэрии в суде.
Также организаторы акции намерены 4 июля пригласить тех, кто подписывал петиции против повышения пенсионного возраста, на коллективную подачу заявлений в приемную администрации президента РФ.
«4 июля в час дня будем на Ильинке, 23 вместе сдавать наши требования. Основное требование — остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по этому вопросу всероссийский референдум. Такой формат не требует согласования, это не митинг», — сказал Удальцов.
Заявки на проведение акций против повышения пенсионного возраста подавали также Алексей Навальный и партия «Яблоко».