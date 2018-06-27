Лекарства не пустили в магазины

Вопрос о создании закона о продаже лекарств в обычных магазинах снят с контроля правительства. Как пишет «КоммерсантЪ», в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов и Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом.

Законопроект был разработан в конце 2017 года Минпромторгом по поручению бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Необходимость его принятия аргументировали тем, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах повысит уровень их доступности.

Владельцы аптечных сетей заявляли, что принятие закона приведет к закрытию аптек, находящихся в непосредственной близости от продуктовых магазинов, из-за потери значительной части выручки.

Опрошенные «Ъ» игроки фармацевтического рынка связывают отмену разработки законопроекта непосредственно с уходом из правительства Игоря Шувалова, который продвигал эту идею с 2014 года.