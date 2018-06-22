Бывшего вице-премьера Крыма приговорили к 11,5 годам колонии

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор бывшему вице-премьеру Крыма Олегу Казурину. Его признали в получении крупной взятки

Казурин, как сообщает «Интерфакс», получил 11,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 56 млн рублей. В срок заключения зачли 1 год и 4 месяца, которые бывший чиновник провел под стражей. Также Олегу Казурину на 10 лет запрещено работать на некоторых должностях. Его защита собирается обжаловать приговор.

Олега Казурина задержали в феврале 2017 года. По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года он получил через посредника часть взятки размером 27 млн рублей. За эти деньги он обещал способствовать тому, чтобы одна из строительных фирм стал единственным поставщиком при заключении контракта на строительство жилых домов в Керчи. В январе 2017 года экс-чиновник потребовал от предпринимателя купить ему автомобиль Lexus и нежилое помещении в Москве за содействие в получении госконтрактов на строительство объектов в Крыму. Бизнесмен обратился в полицию.

Олег Казурин являлся вице-премьером Крыма с января 2016 года. В декабре 2016 его освободили от должности.