Бывшего вице-премьера Крыма приговорили к 11,5 годам колонии

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор бывшему вице-премьеру Крыма Олегу Казурину. Его признали в получении крупной взятки
Казурин, как сообщает «Интерфакс», получил 11,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 56 млн рублей. В срок заключения зачли 1 год и 4 месяца, которые бывший чиновник провел под стражей. Также Олегу Казурину на 10 лет запрещено работать на некоторых должностях. Его защита собирается обжаловать приговор.
Олег Казурин являлся вице-премьером Крыма с января 2016 года. В декабре 2016 его освободили от должности.