В Москве отклонили заявки на митинги против пенсионной реформы

Власти Москвы отказали по трем заявкам на проведение митингов против повышения пенсионного возраста. Мэрия объяснила это проведением ЧМ-2018.

«Подавались три уведомления — на 1, 3 и 4 июля. Решение принято: мероприятия не согласованы в связи с действием указа (о мерах безопасности в период проведения ЧМ)», — рассказал «Интерфаксу» глава московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Заявки на проведение акций против повышения пенсионного возраста подавали «Яблоко» и «Левый фронт» с «Моссоветом». Также о планах собирать митинги говорили КПРФ, Либертарианская партия России и профсоюзы. Алексей Навальный подал заявки на митинги в 20 городах, где не проходят матчи ЧМ-2018. Власти Краснодара согласовали его заявку

14 июня правительство представило законопроект, который повышает пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.