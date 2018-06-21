Российские банки будут проверять гаджеты своих клиентов

ЦБ РФ обязал российские банки анализировать настройки устройств, с помощью которых их клиенты переводят деньги. Финансовые учреждения будут присваивать всем гаджетам идентификаторы.

Об этом пишет газета «Ведомости». Так, если идентификаторы у разных клиентов будут совпадать, то есть разные люди будут совершать переводы с одного и того же гаджета, банки должны будут считать их клиентами с повышенным уровнем риска.

Глава практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton рассказал изданию, что совпадение с одного компьютера деньги переводятся через интернет-банки компаний, подконтрольных мошенникам. Один подобный центр выявили в 2010 году.

В ВТБ «Ведомостям» рассказали, что многие банки используют IT-данные для анализа действий своих клиентов, а приказ ЦБ РФ только закрепляет уже существующую практику. Большинство учреждений фиксируют IP-адреса устройств, но для выполнения новых требований все-таки придется пойти на технические доработки, так как более подробную информацию выявить сложнее. Как следствие, банкам, возможно, придется чаще запрашивать у клиентов их данные. В банках заверили, что ни к каким ограничениям для клиентов требование ЦБ не приведет.