Верховный суд обсудит причины для отказа в митингах

Проведение другого мероприятия или возможные неудобства для пешеходов не могут быть причиной для переноса места и времени митинга. Об этом говорится в проекте постановления Верховного суда РФ.

Проект постанволения будет обсуждаться в ближайшее время, пишут «Ведомости». По документу, неудобства для тех, кто не участвует в заявленном мероприятии или «предположения органа публичной власти» о возможных неудобствах не могут быть основанием для отказа в площадке. Власти могут отказать в проведении публичного мероприятия только если заявка подана лицом, которое не имеет права выступать в таком качестве или если указано место, где нельзя проводить массовые мероприятия.

ВС РФ также отмечает, что мероприятие можно назвать несанкционированным, если его организаторы не подали уведомление о проведении в установленном порядке, изменили место и время не по обоснованному предложению властей или собрались на площадке, где митинги запрещены. Также поводом для привлечения к ответственности может стать «оповещение о мероприятии» и «предварительная агитация».

Что касается одиночных пикетов, уведомление о их проведении подавать не нужно, при этом может быть наказуема «совокупность актов пикетирования» — если они объединены обей целью, одной организаций, проходят рядом и в одно время.

По данным ТАСС, в 2017 году российские суды рассмотрели более 5 тыс. дел по статье о нарушении порядка проведения митинга. Свыше 3800 случаев закончились привлечением к административной ответственности. Неудобство прохожих или проведение других мероприятий является частой причиной для отказа в митингах оппозиционным силам.