Митинги против повышения пенсионного возраста

Планы правительства по повышению пенсионного возраста вызвали повышение протестной активности. Вслед за оппозицией на улицы собираются выйти представители профсоюзов. 19 июня председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил руководителям региональных объединений проводить в городах митинги, шествия и пикеты против повышения возраста выхода на пенсию.

Об этом говорится в письме ФНПР, направленном руководителям профсоюзных организаций. Михаил Шмаков в обращении предлагает донести позицию профсоюзов до глав регионов, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а также инициировать заседания трехсторонних комиссий в регионах.

14 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Первыми под него попадают те, кто собирался выйти на пенсию в 2019 году, по документу, они смогут сделать это на год позже. Госдума заявила, что примет документ в осеннюю сессию

Перед внесением законопроект обсуждался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Сторона профсоюзов на нем не поддержала реформу и предложила смягчить ее, повысив возраст выхода на пенсию для женщин не на 8 лет, а на 5. Сторона работодателей в РТК выступила за планы правительства, отметив, что нужно провести оценку влияния нововведений на рынок труда и экономику. 18 июня документ направили в регионы.

Конфедерация труда России инициировала петицию против повышения пенсионного возраста. На сайте Change.org к настоящему моменту она набрала почти 2 млн голосов. О планах провести акцию протеста против пенсионной реформы 28 июля сообщила КПРФ. 1 июля в 20 городах, где не проводятся матчи ЧМ-2018, митинги собираются провестиАлексей Навальный и его сторонники. Акцию на 3 июля в Москве назначила партия «Яблоко», на следующий день в столице против повышения пенсионного возраста выступят сторонники «Левого фронта» и движения «Моссовет».

Утром 19 июня в Москве задержали главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Он устроил одиночный пикет у здания Госдумы против повышения пенсионного возраста. Позже Митрохин сообщил в Twitter, что на него составили протокол за повторное нарушение правил проведения митингов. Главе московского «Яблока» грозит 30 суток ареста. Суд примет решение по этому делу 5 июля.

Газета "Ведомости" сообщала, что Кремль отслеживает реакцию на реформу в регионах и готов смягчить ее в случае, если люди начнут выходить на митинги.