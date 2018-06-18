ФТС предложила обложить пошлиной все покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах

Для россиян могут ввести пошлины на все покупки в иностранных интернет-магазинах. Соответствующее предложение поступило в Минфин от Федеральной таможенной службы.
Об этом пишут«Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. ФТС предлагает снизить таможенную пошлину с 30% до 20%, ввести комбинированную ставку (например, не менее €1 за 1 килограмм), а также обложить налогами коммерческие товары дешевле €200. Ввести изменения предлагается через 1-2 года. В службе отметили, что предлагают распространить требования технического регулирования на международную торговлю, «чтобы обезопасить покупателей от последствий приобретения определенных категорий товаров, например, GPS-трекеров».
Изменения, которые предложила ФТС, должны принести бюджету дополнительно 25 млрд рублей в год. В Минфине изданию сообщили, что обнулить беспошлинный порог можно не ранее 2020 года. «Ведомости» отмечают, что в снижении порога заинтересованы российские онлайн-ритейлеры, которые выводят свою инфраструктуру на приграничные территории и благодаря этому работают без таможенного оформления.