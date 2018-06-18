Правительство РФ откажется от накоплений пенсий в баллах

Правительство планирует отказаться от «балльной» пенсионной системы, которая действовала с 2015 года. Кабмин работает над законопроектом, который проработает новый механизм.

О планах трансформировать накопительную часть пенсионной системы рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью федеральным каналам, сообщает ТАСС. В частности, Голикова заявила, что с учетом реформы, которая должна заработать с 2019 года, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. «Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице, то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет», — заявила Голикова.

Вице-премьер отметила, что соответствующий законопроект уже идет разрабатывается. По ее словам, в кабмине думают, как изменить работу с негосударственными пенсионными фондами. «То, что было накоплено гражданами, оно остается, оно работает и сейчас. Я думаю, будет доработана идеология, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в НПФ», — добавила Голикова.

В 2002 году пенсию в России поделили на страховую и накопительную часть. В 2014 накопительные отчисления были заморожены. С 2015 действует так называемая «новая пенсионная формула». Страховую пенсию рассчитывают в баллах, которыми оценивается каждый год работы россиянина. Когда он выходит на отдых, баллы переводят в рубли, умножая на их стоимость. Чтобы получать страховую пенсию, нужно накопить за годы работы определенное количество баллов. В 2015 это было 6,6 баллов, планировалось к 2030 году довести показатель до уровня 30 баллов.

В феврале 2018 года Татьяна Голикова призывала вернуться к классической пенсионной системе, которая учитывает стаж и зарплату. Балльная формула к тому моменту так и не заработала в полном объеме.