Пенсионную реформу могут смягчить в случае протестов

Кремль обсуждает вариант смягчения пенсионной реформы. Решение будет зависеть от реакции россиян на повышение возраста выхода на пенсию.

Как пишут «Ведомости», управление президента по внутренней политике начало собирать и анализировать информацию о реакции людей на планы по повышению пенсионного возраста в стране. Один из источников издания рассказал, что власти обеспокоены возможными протестами, поэтому ищут способ минимизировать негативную реакцию. Еще один собеседник издания говорит, что Кремль может смягчить пенсионную реформу, если люди начнут остро на нее реагировать. По его словам, речь идет об увеличении переходного периода либо о снижении предельной планки, до которой предлагается повысить возраст выхода на пенсию. «Это стандартный ход — внести в Госдуму более жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить население», — заявил источник «Ведомостей».