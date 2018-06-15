Украинского омбудсмена не пустили к Олегу Сенцову

Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека не разрешили встретиться с режиссером Олегом Сенцовым.

Об отказе омбудсмен Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebok. «Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе, именно он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах встретиться с Олегом Сенцовым. При этом он ничего мне не сообщил, почему мне отказывает», — сообщила она в видеоролике, стоя у ворот колонии. О состоянии здоровья Олега Сенцова Денисовой также ничего не сказали и попросили ее покинуть территорию. Омбудсмен говорит, что сообщила об этом своей российской коллеге Татьяне Москальковой и ждет от нее ответа.

Ранее Татьяна Москалькова заявила «Интерфаксу», что ее украинская коллега находится в колонии в ЯНАО в нарушение их договоренностей и российского законодательства. По словам омбудсмена, Денисова звонила ей с требованием пустить ее к Сенцову.

Днем ранее, на переговорах омбудсменов 14 июня Людмила Денисова настаивала на том, чтобы ее пустили в колонию к режиссеру в ближайшее время. Российская сторона предлагала организовать эту поездку после 22 июня. Сообщалось, что омбудсмены двух стран обменялись списками из 34 заключенных, которую собирается посетить каждая из них в России и на Украине, а также договорились совместно посетить ИК-6 в Омске 16 июня.

Олега Сенцова в России обвинили в подготовке терактов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.