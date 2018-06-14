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#Политика

Александр Шестун в тюрьме

14.06.2018

Басманный суд Москвы принял решение отправить главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна под арест до 13 августа

Александр Шестун был задержан 13 июня после того, как 40 человек в масках — "тяжелые" , то есть, спецназ ФСБ по определению его жены, Юлии Шестун,  — ворвались в дом в 6:40 утра и потом на протяжении многих часов проводили обыск в его доме и в офисе. По словам Юлии, обыск проходил в самой жесткой форме, ее дочь положили на пол лицом вниз, а к Шестуну отказывались вызвать врача, когда ему стало плохо, а потом не дали госпитализировать, хотя "Скорая" считала это необходимым, рассказала NT Юлия. Ранее обыски прошли в помещении  администрации Серпуховского района, а две сотрудницы Шестуна оказались под арестом.

Шестуну инкриминируют превышение полномочий в виде выделения земельных участков десять лет назад. СК настаивает, что Шестун нанес ущерб государству на сумму 65 млн руб.

Сам Шестун и на суде, и раньше говорил, что преследование, которому он подвергается, это месть со стороны главы Подмосковья Андрея Воробьева, начальника внутренней политики АП Александра Ярина и начальника управления "К" (преступления в финансовой сфере) Службы экономической безопасности ФСБ  генерала Ивана Ткачева. Ранее Шестун в своем обращении к президенту выложил записи своих разговоров с Яриным и Ткачевым  , которые в жесткой форме настаивали , чтобы он добровольно подал в отставку. По мнению пресс-секретаря Шестуна, Влады Русиновой, поиск аудиозаписей могло быть главной причиной обыска. Деталь: прежде чем выложить аудиозаписи, Шестун отправил их Ярину и Ткачеву.

Александр Шестун является последним в Подмосковье избранным главой района. По его словам, причиной принуждения его к отставке стало желание подольской ОПГ поставить на район своего человека: вблизи города находится свалка твердых отходов "Лесная" , которая приносит многомиллионные барыши тем, кто занимается мусорным бизнесом. Против этой свалки регулярно протестуют жители района.

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