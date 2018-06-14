Власти России заплатят 4,5 миллиона рублей за пытки в колонии по решению краснодарского суда

Белореченский районный суд Краснодара обязал Минфин РФ выплатить компенсации за пытки подростков в колонии в 2015 году. Общая сумма выплат должна составить 4,5 млн рублей.

Как сообщает «Meduza» со ссылкой на адвокатов правозащитной организации «Зона права», 2 млн рублей власти страны должны выплатить матери погибшего несовершеннолетнего Виталия Попа, один пострадавший должен получить 1 млн рублей компенсации, еще трое по 500 тыс рублей. В исковом заявлении пострадавшие требовали выплатить в общей сложности 13 млн рублей. Адвокаты взяли суммы из практики ЕСПЧ.

В 2015 году сотрудники колонии в Белореченске Краснодарского края избили прибывших туда несовершеннолетних осужденных. Пятеро получили травмы, один скончался. В 2017 году суд признал 10 сотрудников колонии виновными по нескольким статьям и назначил им тюремные сроки от 2,5 до 11 лет.