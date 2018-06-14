Close

#Власть

Дмитрий Гудков о пенсионной реформе и предсказаниях

14.06.2018

Нам остаётся сказать лишь спасибо Путину с Медведевым за упущенные возможности страны. Тупик, как и было сказано. 
В не таком уж и далёком 2012 году в "Ведомостях" вышла наша статья о будущем пенсионной реформы. Неприятно быть Кассандрой, но сейчас, перечитывая ее, можно сказать, что все произошло точно так, как и было предсказано - и ни одно из конструктивных (кто тут просил конструктивной критики?) предложений учтено не было. https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2012/10/25/posle_nas_hot_potop

Вот из статьи три сценария на будущее: повышение пенсионного возраста (сегодня объявлено), повышение налогов (сегодня объявлено) и номинальное понижение пенсий, неиндексация - вспоминаем щедрые 5 тысяч пенсионерам.

Я, правда, все же думал, что нам грозит один из трёх плохих сценариев. Но нет: правительство переплюнул о Илью Муромца и пошло по всем трём дорогам одновременно.

С 2012 года я много раз и писал, и говорил, что худшего развития событий можно избежать, есть целый комплекс мер... Однако сначала у нас украли накопительные пенсии (они пошли на Крым, на войну, ещё на бог весть что), потом устроили холодную войну - и на объективный, неизбежный демографический кризис наложился рукотворный экономический.

Это, товарищи правительство, называется "идеальный шторм", который вы и устроили.

Что теперь толку повторять красивые решения шестилетней давности? И добровольно, за бонусы, откладываемый выход на пенсию,  и приватизацию госимущества в пользу пенсионеров, и снижение страховых взносов для людей старшего возраста. Идей - рабочих и работающих - было много. Но ни одна из них не была принята на вооружение.

В итоге сейчас всем нам остаётся сказать лишь спасибо Путину с Медведевым за упущенные возможности страны. Тупик, как и было сказано.

Кстати, про спасибо я не шучу. Сегодня на предвыборным сайте Собянин предложил говорить ему "спасибо". И в пример привел московский хоспис, поблагодаривший мэра. То есть умирающие ему спасибо уже сказали, прочие москвичи пусть не отстают. http://zasobyanina.ru/action/list

Спасибо, Сергей Семёнович. И Дмитрий Анатольевич - спасибо. А уж какое спасибо Владимир Владимировичу - и словами не описать.

Источник

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.