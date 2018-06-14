Дмитрий Гудков о пенсионной реформе и предсказаниях

Вот из статьи три сценария на будущее: повышение пенсионного возраста (сегодня объявлено), повышение налогов (сегодня объявлено) и номинальное понижение пенсий, неиндексация - вспоминаем щедрые 5 тысяч пенсионерам.
Я, правда, все же думал, что нам грозит один из трёх плохих сценариев. Но нет: правительство переплюнул о Илью Муромца и пошло по всем трём дорогам одновременно.
С 2012 года я много раз и писал, и говорил, что худшего развития событий можно избежать, есть целый комплекс мер... Однако сначала у нас украли накопительные пенсии (они пошли на Крым, на войну, ещё на бог весть что), потом устроили холодную войну - и на объективный, неизбежный демографический кризис наложился рукотворный экономический.
Это, товарищи правительство, называется "идеальный шторм", который вы и устроили.
Что теперь толку повторять красивые решения шестилетней давности? И добровольно, за бонусы, откладываемый выход на пенсию, и приватизацию госимущества в пользу пенсионеров, и снижение страховых взносов для людей старшего возраста. Идей - рабочих и работающих - было много. Но ни одна из них не была принята на вооружение.
В итоге сейчас всем нам остаётся сказать лишь спасибо Путину с Медведевым за упущенные возможности страны. Тупик, как и было сказано.
Кстати, про спасибо я не шучу. Сегодня на предвыборным сайте Собянин предложил говорить ему "спасибо". И в пример привел московский хоспис, поблагодаривший мэра. То есть умирающие ему спасибо уже сказали, прочие москвичи пусть не отстают. http://zasobyanina.ru/action/list
Спасибо, Сергей Семёнович. И Дмитрий Анатольевич - спасибо. А уж какое спасибо Владимир Владимировичу - и словами не описать.
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