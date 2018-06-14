ФСБ оказывает давление на врачей задержанного главы Сепуховского района Подмосковья – жена Александра Шестуна

Сотрудники силовых структур оказывают давление на врачей задержанного накануне главы Серпуховского района Подмосковья. Об этом сообщила жена Александра Шестуна Юлия.

Юлия Шестун передала телеканалу «Дождь» копии карты вызова скорой помощи. 13 июня ее заполнили медики, прибывшие на вызов в дом Шестуна, где в это время проходил обыск. В заключении говорится, что медицинскую помощь не удалось оказать из-за препятствия сотрудников силовых структур.

«От предложенной госпитализации пациент не отказывался, ему препятствовали сотрудники силовых структур. Бригаду СМП насильно удерживали в доме без средств связи на протяжении четырех часов», — говорится там.

По словам Юлии Шестун, лечащим врачам ее мужа звонили из ФСБ и запрещали выдавать для суда медицинские документы, которые подтверждают его диагнозы. Женщина сообщила, что у главы Серпуховского района повышен уровень сахара в крови и есть проблемы с сердцем. По ее словам, врачи сказали, что чиновника нужно госпитализировать и перевозить в Москву его нельзя.

Александра Шестуна задержали накануне после обысков в его доме и офисе. Адвокат чиновника Павел Беспалов говорил, что к Шестуну дважды вызывали скорую помощь из-за гипертонического криза, но следователи не разрешили его госпитализировать.

В апреле Шестун в видеообращении к президенту России Владимиру Путину рассказал, что его заставляют уволиться, угрожая уголовным преследованием. Отставки Шестуна добивается губернатор Московской области Андрей Воробьев, а так же и.о. управления внутренней политики АП Андрей Ярин и начальник Управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ генерал-майор Иван Ткачев. Также Шестун говорил, что от него требуют не согласовывать митинги против свалок в районе.

По версии следствия, чиновник в 2008 году выделил без согласования с районной администрацией 10 га земли под строительство торгового центра. Компания переоформила участок и выкупила его у региона в десятки раз дешевле, чем он стоил. Шестун утверждает, что в этот период был в отпуске и не подписывал никаких документов.