МВД отказалось от негативных новостей на время ЧМ-2018

Региональные управления МВД перестали публиковать на своих сайтах новости о преступлениях и задержаниях. Источники СМИ сказали, что ведомствам дали указание не публиковать «негативные» сообщения.

Как пишет «Медиазона», в пресс-службах региональных управлений МВД говорят, что сосредоточились на сообщениях о профилактике преступлений из-за «особого распоряжения». Также о задаче отказаться от негативных новостей сообщало сахалинское издание Sakh.com и уральский сайт Znak.com. В Telegram-канале «Омбудсмен полиции» появилось фото телеграммы управления по ЦФО. Там сказано, что пресс-службам следует «приостановить размещение в СМИ сведений о результатах оперативно-розыскных и предупредительно-профилактических мероприятий» до 25 июля. По данным «Медиазоны», ведомства перестали даже публиковать ежедневные сводки о состоянии преступности в регионах. С 7 по 13 июня на сайтах пресс-служб региональных управлений МВД опубликовано в 20 раз меньше сообщений со словами «задержать», «раскрыть», «розыск» и «УК», чем обычно публикуется за такой срок.