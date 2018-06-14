Умер режиссер Станислав Говорухин

О смерти режиссера сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, режиссер ушел из жизни в санатории Барвиха после тяжелой болезни. Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память Говорухина, который также был главой думского комитета по культуре.

13 июня СМИ сообщили о смерти Говорухина, но позже его пресс-секретарь опровергла эту информацию. Тогда же стало известно, что режиссера госпитализировали в Центральную клиническую больницу. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

Станислав Говорухин поставил такие известные картины, как «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Место встречи изменить нельзя», «Конец прекрасной эпохи». Также он работал в кино как сценарист и продюсер. В качестве актера Говорухин снялся в 30 фильмах. С 1993 года он избирался в Госдуму всех созывов.