Навальный на свободе

Политик Алексей Навальный вышел из спецприемника. Там он отбывал 30 суток ареста за организацию акции «Он нам не царь», которая прошла 5 мая.

Фотографией оппозиционера, выходящего из спецприемника, поделилась радиостанция «Эхо Москвы» в своем канале в Telegram. Алексея Навального задержали 5 мая на Пушкинской площади Москвы, когда он выступал перед собравшимися. Суд признал его виновным в организации несогласованного митинга и неповиновении полицейским.

Также за организацию незаконного митинга суд арестовал пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова.

Акция «Он нам не царь» прошла 5 мая. В Москве она не была согласована — мэрия отказала организаторам в заявленном месте проведения и предложила другую площадку, которая не устроила активистов. Всего на акции в разных городах России задержали около 1600 человек.