Close

#Протест

Навальный на свободе

14.06.2018

Алексей Навальный вышел из спецприемника, где пробыл 30 суток за акцию "Он нам не царь".

Политик Алексей Навальный вышел из спецприемника. Там он отбывал 30 суток ареста за организацию акции «Он нам не царь», которая прошла 5 мая.

Фотографией оппозиционера, выходящего из спецприемника, поделилась радиостанция «Эхо Москвы» в своем канале в Telegram. Алексея Навального задержали 5 мая на Пушкинской площади Москвы, когда он выступал перед собравшимися. Суд признал его виновным в организации несогласованного митинга и неповиновении полицейским.

Также за организацию незаконного митинга суд арестовал пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова.

Акция «Он нам не царь» прошла 5 мая. В Москве она не была согласована — мэрия отказала организаторам в заявленном месте проведения и предложила другую площадку, которая не устроила активистов. Всего на акции в разных городах России задержали около 1600 человек.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.