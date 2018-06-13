Адвокат Шестуна рассказал о необходимости его госпитализации

Адвокат главы Серпуховского района Александра Шестуна Павел Беспалов рассказал, что официально его подзащитный не задержан. Между тем, адвоката к Шестуна не пускают.

В интервью «Интерфаксу» Беспалов сообщил, что Шестуну стало плохо, на место приехали врачи скорой помощи.

«Главе стало плохо, вызвали скорую помощь, врачи дали заключение, что ему нужна госпитализация, вызвали еще одну машину скорой. Люди в масках не хотели их пускать в дом. Но здесь много камер, журналистов, врачи в итоге зашли», — сказал он.

К главе Серпуховского района Подмосковья пришли с обыском утром 13 июня. Появлялась информация о его задержании.

В апреле Шестун в видеообращении к президенту России Владимиру Путину рассказал, что его заставляют уволиться, угрожая уголовным преследованием. Отставки Шестуна добивается губернатор Московской области Андрей Воробьев, а так же и.о. управления внутренней политики АП Андрей Ярин и начальник Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ генерал-майор Иван Ткачев. Причина? Шестун — последний избранный глава района в Московской области, и его место предназначается своим людям. Например, тем, кто не станут согласовывать митинги против мусорного полигона «Лесная» или добиваться прямых выборов главы главы района.

27 апреля сотрудники правоохранительных органов при участии ФСБ провели обыски у заместителей Шестуна.

