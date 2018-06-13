Задержан глава Серпуховского района Подмосковья

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун задержан после прошедших в его офисе обысков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Сотрудники спецслужб провели обыск в офисе Шестуна. Он задержан», — сказал собеседник агентства.

Рано утром 13 июня люди в масках и с автоматами пришли с обыском в дом Александру Шестуну. Как рассказала «Новой газете» пресс-секретарь Шестуна Влада Русина, обыск начался в 6 утра, сотрудники правоохранительных органов оцепили район возле дома.