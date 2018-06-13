Задержан глава Серпуховского района Подмосковья

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун задержан после прошедших в его офисе обысков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Сотрудники спецслужб провели обыск в офисе Шестуна. Он задержан», — сказал собеседник агентства.
Рано утром 13 июня люди в масках и с автоматами пришли с обыском в дом Александру Шестуну. Как рассказала «Новой газете» пресс-секретарь Шестуна Влада Русина, обыск начался в 6 утра, сотрудники правоохранительных органов оцепили район возле дома.В апреле Шестун в видеообращении к президенту России Владимиру Путину рассказал, что его заставляют уволиться, угрожая уголовным преследованием. Отставки Шестуна добивается губернатор Московской области Андрей Воробьев, а так же и.о. управления внутренней политики АП Андрей Ярин и начальник Управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ генерал-майор Иван Ткачев. Причина? Шестун — последний избранный глава района в Московской области, и его место предназначается своим людям. Например, тем, кто не станут согласовывать митинги против мусорного полигона "Лесная" или добиваться прямых выборов главы главы района.
27 апреля сотрудники правоохранительных органов при участии ФСБ провели обыски у заместителей Шестуна.