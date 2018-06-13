Видео Трамп показал Киму

Этот видеоролик Дональд Трамп показал Ким Чен Ыну , как он сам сказал, на IPad. Члены делегаций смотрели ролик в кинозале. В ролике речь идет пост-ядерном будущем, которое два визионера, два великих лидера, Трамп и Ын, могут создать, если Северная Корея уничтожит свои ракеты и боеголовки в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Если учесть, что у северокорейской делегации не было денег
, чтобы оплатить президентский номер в отеле в Сингапуре, а Трамп развлекал Кима, показывая ему свой бронированный лимузин, то кадры преуспевающей страны с корейскими лицами должны были произвести впечатление на северокорейского лидера.
К тому же Трамп сказал, что на песчанных пляжах Северного Корея можно построить прекрасные кондоминиумы и отлеи, открыв тем самым бизнесперспективы для нового друга Кима, да и для себя — тоже.