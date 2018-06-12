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Умер кардиохирург Яков Бранд

12.06.2018

Кардиохирург Яков Бранд скончался в НИИ им. Склифосовского во вторник, 12 июня.

Об этом РБК сообщил директор института Сергей Петриков.​ В этом же НИИ Бранд возглавлял отдел неотложной кардиохирургии.

Бранд скончался на 64-м году жизни. ​Он был доктором медицинских наук, заслуженным врачом России и профессором института Склифосовского. С 1999 по 2010 год Яков Бранд вел передачу «Без рецепта» на телеканале НТВ. Также он был членом попечительского совета фонда «Линия жизни» и основателем благотворительного фонда «Золотые сердца​».

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