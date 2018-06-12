Умер кардиохирург Яков Бранд

Кардиохирург Яков Бранд скончался в НИИ им. Склифосовского во вторник, 12 июня.Об этом РБК сообщил директор института Сергей Петриков. В этом же НИИ Бранд возглавлял отдел неотложной кардиохирургии.
Бранд скончался на 64-м году жизни. Он был доктором медицинских наук, заслуженным врачом России и профессором института Склифосовского. С 1999 по 2010 год Яков Бранд вел передачу «Без рецепта» на телеканале НТВ. Также он был членом попечительского совета фонда «Линия жизни» и основателем благотворительного фонда «Золотые сердца».