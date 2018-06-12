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#трагедия

Смертельная прогулка

12.06.2018

11 человек погибли при столкновении катамарана и баржи на Волге
В Волгограде на месте столкновения катамарана и баржи завершилась поисковая операция. Поднято на берег тело последней, одиннадцатой, погибшей. 

Как пишет ТАСС, катамаран подняли на берег с помощью автокрана, на его борту и обнаружили тело 17-летней девушки.

Катамаран двигался перпендикулярно судовому ходу и без навигационных огней.

«Cухогруз вдоль реки плыл по судовому ходу, а катамаран — перпендикулярно судовому ходу, то есть от одного берега к другому пересекал. Двигался [катамаран] без ходовых огней, и не был замечен», — сказал агентству источник в экстренных службах региона.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба поручил оказать медицинскую помощь пострадавшим и всю необходимую помощь семьям погибших. Катамаран столкнулся с баржей в 250 м от берега. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц. 

По данным «Интерфакса», катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. Он был пьян. Спасательных жилетов на судне не было.



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