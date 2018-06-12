Как Ким переиграл Трампа

В перевернутом новом мире, где президент США ругается с «семеркой», отказываясь подписать совместное коммюнике с западными коллегами и называя хозяина саммита, премьер-министра Канады Трюдо «нечестным и слабым» (естественно, в Твиттере), а через два дня встречается в Сингапуре с лидером самого жесткого режима мира, северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, — в таком мире все становится относительным.

Однако, только что закончившиеся переговоры между США и КНДР оставляют мало иллюзий по поводу того, кто выиграл от этого саммита: Ким Чен Ын еще раз доказал, что диктаторы обладают исключительными способностями в искусстве обмана.

Результатом саммита стало большое ничто: Ким Чен Ын снова пообещал Трампу дорогу к денуклеаризации корейского полуострова, но когда это случится и случится ли вовсе — одному богу известно.



Это стало особенно очевидно после 75 -минутной пресс-конференции Трампа в прямом эфире: «мы прекращаем военные игры», сказал Трамп, отвечая на вопрос корреспондента о санкциях против Северной Кореи. Почему же США не снимают санкции и даже не говорят о том, что это может случиться в ближайшем будущем? Потому что вопрос отказа КНДР от ядерного оружия остается открытым, переговоры на этот счет только начинаются и, как это не раз было в прошлом, КНДР в любую секунду может выйти из процесса, сочтя, что ей это больше не выгодно.

Другими словами, Ким Чен Ын проделал с Трампом ровно то же самое, что он и его предшественники проделывали со всеми другими переговорщиками с Запада. А именно: каждый раз, когда экономика КНДР оказывалась ниже даже северокорейским норм и народ совсем становилось нечем кормить, Северная Корея начинала ядерный шантаж и добивалась продуктовых санкций и ослабления санкционного режима.

В этот раз КНДР, не исключено, что с подачи Китая, которому США объявили торговую войну, сыграла на потребности Трампа в публичном успехе, в аплодисментах: «это войдет в мировую историю», — так сам Трамп оценил подписанные соглашения с Ким Чен Ыном, в которых ничего, кроме намерений, нет. В то же время диктатор может праздновать победу: публичное рукопожатие с президентом США — это не что иное, как легитимация людоедского режима, большого концлагеря, в котором Ын — главный над вертухаями.