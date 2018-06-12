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#Санкции

Новые санкции США

12.06.2018

5 компаний и 3 человека оказались в новом списке OFAC Министерства финансов США

11 июня Департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявил о введении санкций против пяти российских компаний, которые, как утверждает OFAC, связаны с российскими спецслужбами, включая ФСБ, и принимают участие в разработке наступательного кибероружия.

Это компании Digital Security, ERPScan, Embediнаучно-исследовательский институт «Квант» и ДАЙВ Техносервис. Все пять компаний, как указано в пресс-релизе, связаны с ФСБ.

Санкции введены также против генерального директора ДАЙВ Техносервис Александра Львовича Трибуна (1969 г.р.), разработчика проектов  этой же компании Олега Сергеевича Чирикова (1984 г.р.)  и владельца компании Владимира Яковлевича Каганского (1957 г.р.).

Примечательно, что днем раньше, на саммите G-7 в Канаде, президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в клуб ведущих мировых держав.

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