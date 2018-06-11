10 лучших расследований

Четыре «номинала» из окружения президента: что известно об их активах, общих проектах с путинскими олигархами и чем им грозит включение в санкционный список



https://newtimes.ru/articles/detail/143767?lang=ru







Финансирование партии власти, победившей на парламентских выборах 2007 года, было организовано администрацией президента из некоего «общака», куда «несли» дань госкомпании и бизнесмены. Расследование источников «черной кассы Кремля» и схемы распределения денег стоило корреспонденту The New Times Наталье Морарь запретом на въезд в Россию



http://newtimes.ru/stati/others/chernaya-kassa-kremlya.html

В начале 2010 года в редакцию пришли офицеры московского отряда особого назначения. Они рассказали о том, что охрана общественного порядка превратилась в бизнес, на котором зарабатывает милицейское начальство, а также о том, что приоритетом спецподразделения стала не борьба с особо опасными преступниками, а разгон «маршей несогласных». Милицейские чины, судившиеся с редакцией, добились в Пресненском суде Москвы частичного опровержения приведенных в публикации фактов

http://newtimes.ru/stati/others/rabi-omona.html







Документы и аудиозаписи, к которым получил доступ The New Times, позволили рассказать о бизнесе Владимира Путина — «Михаила Ивановича», как называли его между собой лакеи первого уровня, и кандидата на пост президента на выборах 2012 года. Расследование показало, что бизнес-интересы «главного патриота» России лежат далеко за ее пределами



http://newtimes.ru/stati/others/chusto-konkretnii-kandudat-dobavleni-ayduofaili.html

«Почта России» из рук вон плохо выполняет свою главную функцию — соединять страну. Почему неповоротливая архаичная государственная структура сопротивляется реформированию — исследовал The New Times



http://newtimes.ru/stati/others/kyda-yhodut-pochta.html

Федеральная служба исполнения наказаний — это не просто тюремное министерство, охраняющее почти 700 тыс. осужденных, это многопрофильная производственная корпорация, использующая узаконенный рабский труд заключенных. По официальным данным, ежегодно на производстве зэки зарабатывают для системы около $1 млрд. По экспертным оценкам, реальная сумма денег, крутящихся в тюремной экономике вместе с нелегальными бизнесами, может составлять сумму в два-три, а то и в пять раз большую



http://newtimes.ru/stati/others/made-in-fsun.html

Основываясь на расследовании, проведенном испанской Фемидой, The New Times рассказал, как обосновавшиеся в 1990-х годах в Испании граждане России создали преступное сообщество, отмывавшее деньги от контрабанды наркотиков и торговли оружием и что их связывает с высокопоставленными российскими чиновниками и депутатами



http://newtimes.ru/stati/temyi/delo-rysskoi-mafuu-toluk-sasha-car.html





ФСО, самая закрытая спецслужба страны, «курирует» распределение госзаказов. Эта деятельность по прикрытию весьма прибыльного бизнеса вышла на свет божий благодаря простому делу о разводе и разделе имущества



http://newtimes.ru/stati/temyi/federalnaya-ohrana-goszakazov.html

Послесловие: многие из фигурантов этой истории к весне 2017 года оказались за решеткой. Красть из общака — всегда было более наказуемо, чем из бюджета, существующего на ресурсы недр и деньги налогоплательщиков

http://newtimes.ru/stati/xroniki/pled-dlya-prezidenta.html

The New Times приоткрыл завесу над тщательно охраняемой тайной жизни и научной деятельности старшей дочери главы государства, супруги голландского бизнесмена Марии Владимировны Фаассен



http://newtimes.ru/stati/temyi/pervaya-doch-strani.html





Впервые опубликовано в NT № 21 от 12 июня 2017 года