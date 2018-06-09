Путин и Порошенко поговорили о заключенных

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

«Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья», — говорится на сайте президента Украины.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. Достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России», — сказано в сообщении на сайте Кремля.

В российской колонии «Белый медведь» с 14 мая держит голодовку украинский кинорежиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок по обвинению в террористической деятельности. Он требует освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Одним из последних задержанных на Украине россиян стал руководитель РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого обвинили госизмене.

В Киеве ранее заявляли о желании обменяться заключенными с Москвой, но ответа не получили. Путин 7 июня говорил, что обмен Вышинского на Сенцова неприемлем, так как первый, по его словам, задержан за «журналистскую» деятельность, а второй за «террористическую». Вообще число задержанных на Украине россиян и украинцев в России измеряется десятками.