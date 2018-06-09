G7 против РФ

На саммите «большой семерки» в Канаде страны-участницы приняли решение о разработке новой системы защиты от пропаганды. Так называемый «Механизм быстрого реагирования» (Rapid Response Mechanism) позволит быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие «недопустимые действия» и попытки дестабилизации, исходящие от «таких стран, как Россия», передает DW сообщение агентства dpa.

Ранее стало известно, что премьер Великобритании Тереза Мэй предложит «большой семерке» создание системы для выявления российских преступлений, например, кибератак или даже убийств.

С помощью новой системы защиты планируется анализировать данные об информационных или кибератаках, обмениваться этими данными между странами G7. «В идеальном случае» на атаку должна последовать скоординированная реакция, которая может выражаться в виде ответной кампании или санкций, отмечает DW.

На полях саммита в Канаде европейские страны-участники также единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этой структуре.

В пятницу президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8, он также предложил допустить делегацию из Москвы на текущую встречу в Канаде. В Кремле заявили, что ориентируются на другие форматы взаимодействия.