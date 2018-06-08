Олега Навального отправили в помещение камерного типа

Олега Навального, отбывающего срок в ИК-5 Орловской области после осуждения по делу «Ив Роше», поместили в помещение камерного типа.

Об этом сообщается на сайте его брата политика Алексея Навального.

«Помещение камерного типа. То, что в просторечии называется «под крышу». Это уже полностью содержание в четырех стенах. Если в «строгих условиях содержания» есть еще какие-то общие помещения, а тут только камера. Еще меньше свиданий, еще меньше передач», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это предпоследнее в рейтинге тяжести условие содержания заключенных — дальше только одиночное.

«Это собственно последнее место где я не был. Бараки усиленного режима, также называемые ямой. Место слегка угрюмое, чуть сырое, но теплое для порядочных арестантов. Буду как настоящий jailbird освобождаться из-под крыши, и судя по всему буду бегло говорить по-грузински», — написал сам Навальный в Facebook.

Олег Навальный с самого начала содержался в строгих условиях и в одиночной камере, его неоднократно помещали в ШИЗО. После последнего срока в ШИЗО его перевели в помещение камерного типа.

До выхода на свободу ему остается меньше месяца.

Олега Навального в декабре 2014 года приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по делу «Ив роше», признав виновным по ст. 159.4 УК (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила в отношении братьев Навальных Европейскую конвенцию о защите прав человека, но Верховный суд РФ оставил приговор без изменений.