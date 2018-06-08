Стирая память

В России на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Как пишет «КоммерсантЪ», это выяснил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, обратившийся к советнику президента РФ Михаилу Федотову.

Как пояснил Романов, в случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения.

Но разыскивая информацию об одном из репрессированных историки столкнулись с тем, что карточка репрессированного крестьянина Федора Чазова была уничтожена. Начальник информационного центра УМВД России по Магаданской области Михаил Серегин обосновал уничтожение карточки межведомственным приказом под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года. Этот приказ подписан совместно МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, а также Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой. Согласно документу, срок хранения карточек на осужденных ограничивается достижением человеком 80-летнего возраста. Таким образом, срок хранения карточки на Чазова истек в 1989 году, уничтожена карточка по акту от 11 сентября 2014 года.

Как выяснил «Ъ», это не единственный пример уничтожения материалов.

Председатель СПЧ Михаил Федотов заявил изданию, что изучит проблему. «Мы всегда будем защищать сохранение архивных материалов, они содержат очень важную историческую информацию. Это принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории», — сказал он.