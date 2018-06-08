Стирая память

В России на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Как пишет «КоммерсантЪ», это выяснил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, обратившийся к советнику президента РФ Михаилу Федотову.
Как пояснил Романов, в случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения.
Как выяснил «Ъ», это не единственный пример уничтожения материалов.Председатель СПЧ Михаил Федотов заявил изданию, что изучит проблему. «Мы всегда будем защищать сохранение архивных материалов, они содержат очень важную историческую информацию. Это принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории», — сказал он.