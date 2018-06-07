ФБК рассказал о полученном в качестве взятки пентхаусе жены депутата Слуцкого

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что супруга депутата Госдумы Леонида Слуцкого Лидия Лыскова владеет трехэтажным пентхаусом в московском ЖК «Кутузовская ривьера». При этом элитное жилье — это взятка от бизнесмена Сергея Полонского бывшему заместителю мэра Москвы Владимиру Ресину при посредничестве Слуцкого, тогдашнего советника Ресина.

«В январе 2017 года огромное количество СМИ и информагентства выпустили новость. Бизнесмен Сергей Полонский подал заявление генпрокурору и требует возбудить уголовное дело против депутатов Слуцкого и Ресина. Полонский утверждал, что депутаты получили от него в качестве взятки пентхаус в «Кутузовской ривьере», — говорится в расследовании ФБК.

Расследователи оценивают стоимость жилья в 400 млн руб., в то время как, согласно декларациям, Лыскова зарабатывает в районе 20 тыс. в месяц