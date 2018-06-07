Прямая линия с Путиным

13:10 О международной напряженности Путин вновь говорит, что запад использует санкции для борьбы с конкуренцией со стороны РФ. Но, по его словам, многие страны уже начинают понимать, что такие методы вредны для всех.



12:56 Многодетная мама Наталья Журова из Томска говорит. что ей не выделяют обещанный по закону участок земли, и спрашивает, что сколько ей еще стоять в очереди. Путин говорит, что вопрос в приоритетах расходования бюджетных средств. Подключившийся губернатор Томской области обещает встретиться с женщиной и доложить результат президенту. Проблема в том, что земли много, а инфраструктура есть не везде, говорит он.



12:48 Путина спрашивают о традиции объявления амнистии после вступления президента в должность. Путин говорит, что у нас такой традиции нет, и вообще это прерогатива парламента.



12:47 Перешли к ЧМ-2018. Путин говорит о необходимости грамотного дальнейшего использования инфраструктуры, созданной к Чемпионату. По его словам, многое будет зависеть от руководства регионов. Чтобы у нас на собственной базе росло новое поколение футболистов.



12:38 На связи вице-премьер Дмитрий Козак. Он говорит, что все топливные компании выполняют договоренности. Пошлины на экспорт будем вводить, если компании не будут выполнять условия, чтобы поставки на внутренний рынок не уменьшались. Путин обещал поддержать законопроект о возможности введения экспортных пошлин.



12:35 На связи глава Минэнерго Александр Новак. Он признает резкий скачок цен на топливо в мае. По его словам рост цен остановлен. Есть договоренности об увеличении объемов производства топлива и поставки его на внутренний рынок, поэтому дефицита не будет. Подготовлен проект закона о пошлинах на экспорт нефтепродуктов.



12:28 Житель Петербурга задает вопрос о росте цен на бензин. Путин говорит, что правительство уже работает над проблемой. Но надо признать, что это результат неточного регулирования в этой сфере, что привело к стимулированию вывоза нефти за границу.

Мы снизили акциз на топливо, отменяем повышение акцизов, к осени будут приняты еще меры.



12:25 Источники финансирования майского указа: рост экономики, эффективное использование ресурсов, настройка макроэкономических планов и налоговой политики. Путин отмечает, что дифференцированная шкала на доходы физлиц только на первый взгляд кажется справедливой. Путин обещал не повышать НДФЛ и налог с продаж. О конкретных способах налоговой настройки президент предпочел не говорить.



12:20 Путин объяснил некардинальное обновление кабмина тем, что в нем работают профессионалы, а замена всех министров заставила бы потратить много времени на формирование целей и задач.



12:11 Путин начинает говорить об итогах и тенденциях: мы движемся в сторону белой полосы, говорит он. У нас устойчивый рост экономики, промышленности, сельского хозяйства. У нас исторический минимум инфляции. Растет продолжительность жизни и реальные доходы населения.



12:07 Путин появился в студии



12:05 Ведущие начинают эфир. отмечая, что президенту поступило около 2 млн вопросов.







В полдень по московскому времени президент начал отвечать на вопросы. На своих рабочих местах эфир в ожидании звонка от Путина находятся главы российских регионов.Путин говорит, что учтет все те вопросы и проблемы, которые были озвучены во время прямой линии, и эфир заканчивается.Вам не одиноко на политическом Олимпе? Нет, я опираюсь на команду профессионалов.Преемника у меня нет. Его выберет народ, но я надеюсь на молодое поколение молодых управленцев, говорит Путин, отвечая на соответсвующий вопрос.Вопрос: Будет ли обмен Вышинского на Сенцова? Ответ: Вышинского украинцы арестовали за журналистскую деятельность. Что касается другого фигуранта - Сенцова - он задержан за подготовку теракта. Это несопоставимо. поэтому мы пока об этом не думали. На Украине должен возобладать здравый смысл, и мы сможем вернуть нашего журналиста.Из Керчи спрашивают, когда снизятся цены и сравняются с Краснодарским краем? Путин отвечает, что взаимные потоки товаров после полного введения в строй моста сравняют цены на товары.С подъезда к Крымскому мосту спрашивают о дорожном строительстве. Путин сетует, что у нас большая территория. Он обращает внимание, что региональные трассы в нелучшем состоянии. Но для их ремонта и строительства выделяются деньги и эти средства будут удвоены в ближайшие 6 лет.После выборов срезали зарплаты бюжетникам жалуются из разных регионов.Путин говорит, что уровень зарплат должен расти. Снижение временное связано с началом нового финансового года. Обращает внимание регионов и министров - вы должны проанализировать и доложить мне.На связи глава Якутии: уменьшений быть не должно. В ситуации разберемся.Путина просят национализировать нефтянку. Он боится, что это приведет к негативным последствиям. Ему жалуются на очереди в госучреждения, он обещщает расширить сеть МФЦ.Экологи заострили внимание на отсутствие инфраструктуры для глубокой переработки мусора.Путин сетует, что в советские годы об этом не думали. Но сейчас нужно ее решать. По его словам многие полигоны работают "в серую". 117 предприятий по сжиганию мусора, но по современным технологиям работают несколько десятков. До 2024 года мы построим 200 современных перерабатывающих заводов.На связи вице-премьер Алексей Гордеев: проблема накопилась исторически. С 2019 года вступают новые правила обращения с отходами. Будет. в том числе, разработана территориальная схема размещения отходов, которую обсудят с общественностью.Спрашивают, когда российский контингент будет выведен из Сирии? Путин говорит, что нахождение российских военных в Сирии важно и для самих ВС, и для жителей Сирии. Лучше принимать террористов там, а не в РФ, говорит Путин.Войска будут находиться там, пока это выгодно России. Пока вывода не планируется.В эфире беженцы с юго-востока Украины. Ребенок нуждается в лечении после психологической травмы. Но проблемы с оформлением документов на проживание в РФ. Необходимо платить за справки, но легально работать без документов невозможно. просят упростить получение гражданства для беженцев с Донбасса.Путин говорит, что русские и украинцы братья. Он удивлен проблемам с трудоустройством. Путин говорит, что поручал миграционной службе решить вопросы, обещает решить проблемы конкретных обратившихся. По мнению президента нужно вообще либерализовать систему получения российского гражданства.Будут ли льготы для электротранспорта?Путин: для нашей страны первичным источником более экологичным является газ. Поэтому необходимо стимулировать развитие этого направления - развития газовых заправочных станций. Мы это делаем.Блогеры спрашивают, будет ли в РФ своя криптовалюта. Путин говорит, что национальная криптовалюта невозможна. Майнинг у нас не регулируется, мы относимся к этому аккуратно. ЦБ считает крипта не может быть средством расчета. Но мы должны смотреть, что происходит, как развивается процесс. чтобы в случае чего использовать это.Вопрос из Ставрополья, где семья живет в разрушающемся после наводнения 2002 и 2017 годов доме. Путин говорит, что в целом проблема решается. А такие конкретные случаи будут разобраны. Проблема в работе местной власти.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказывает о реновации. По его словам, все идет по плану, готовятся градостроительные документы. Начато строительство на стартовых площадках. В этом году будет переселено около 10 тысяч людей.Путин дополняет, что жилищные условия будут улучшаться и в других регионах.Ряд вопросов-криков о помощи от обманутых дольщиков. Путин обещает зафиксировать все просьбы и проработать их. Вообще по словам Путина, это связано с недостаточным регулированием отрасли. Необходимо переходить на систему, когда гражданам не придется вступать в долевое строительство. С 1 июля 2019 года новые договоры долевого строительства заключаться не будут.Из курчатовского института сетуют, что их разработок нет в больницах, так как усложнен процесс сертификации. Путин говорит, что он знает о наработках и сертификации. Внедрение, по документам, у нас должно проходить быстрее, чем в других странах. Но над ускорением сроков и поддержкой ученых будем заниматься.Вопрос о повышении пенсионного возраста.Путин: я отношусь к этому осторожно. Одна из задач - повышение доходов пенсионеров. Это надо будет обеспечить. Какие меры будут предложены, мы узнаем в ближайшее время. Тогда будем обсуждать пенсионную реформу.Вопрос о проблемах с оптимизацией медучреждений из города Струнино.Путин: у нас наиболее остро стоит проблема в малых населенных пунктах. Будут созданы фельдшерские пункты и передвижные пункты. первичное звено медпомощи не должно уничтожаться.Губернатор Владимирской области Орлова рапортует, что больница ремонтируется, что деньги выделены, что с инициативной группой жителей работают. И вообще в области больше всего денег выделяем на медицину.Путин говорит, что надо особое внимание обратить на Струнино. Обещает проверить.Жители Струнино говорят, что губернатор лукавит — скорая работает плохо, детская поликлиника не работает.Вопрос о проблеме борьбы с онкозаболеваниями. Путин говорит, что важно работать над ранней диагностикой — от нынешних 30% нужно перейти к 50% раннего выявления болезни. Нужно уделить внимание ядерной медицине. Нужны эффективные отечественные препараты, новые онкоцентры. Эта программа готовится.Вероника Скворцова на связи: у нас ранняя выявляемость рака более 50%, говорит она. Работает система онкоскринингов в рамках диспансеризации. Проблемой остается повысить настороженность терапевтов в отношении онкозаболеваний, для этого врачи первичного звена проходят курсы обучения.Путин о блокировках интернета: я волнуюсь за безопасность. Я знаю ситуацию с Telegram, ФСБ были правы, они пытаются обезвредить террористов. «Я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить. Сложнее найти цивилизованные способы решения», — говорит Путин. По его словам, спецслужбы, не ограничивая пространства свободы в интернете, должны использовать сами для работы современные методы. Путин обещал не закрывать Facebook и Instagram.Захар Прилепин опасается, что правительственные войска Украины во время ЧМ-18 начнут наступление на Донбасс. Путин выражает надежду, что этого не случится. Он говорит, что РФ оказывает помощь непризнанным республикам. Украинское руководство не может решить проблему Донбасса. Это невозможно сделать постоянно подвергают территории обстрелу. Путин обещает сделать все, чтобы ситуация разрешилась в рамках минских соглашений.Ведущий говорит о том, что в Великобритании "кошмарят" российских бизнесменов. Путин отвечает, что он предупреждал бизнес и предлагал предпринимателям держать средства в РФ. Своим мы помогли во время кризиса, но помочь, тем кто ведет бизнес на западе, мы не можем. Мы уже дважды объявляли амнистию капиталов.Писатель Сергей Шаргунов спрашивает: много тревожных сигналов из регионов о наказаниях за репосты и лайки в соцсетях. Многие из этих записей в соцсетях не имеют отношения к экстремизму. Появляются законы об ограничениях в интернете, очень расплывчатые.Путин: я с вами согласен. Мы не пойдем по пути "собрать бы все книги да сжечь". Но если речь идет об экстремистской информации, нужно наказывать, но не нужно доводить все до абсурда. Давайте в рамках ОНФ проанализируем, что происходит. Нужно поставить заслон экстремизму. фашистским идеям, но нужно определиться с понятиями, привлечь к этому Верховный суд.