О, господи, Кира Муратова

Кира Муратова жила в Одессе, сняла кучу фильмов, имела репутацию тяжелого человека и гениального режиссера. Она начинала как филолог — в МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа.
В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссер Муратова дебютировала в 1962 году.
"Лучшие русские фильмы за последние полвека сделала Кира Муратова — от "Коротких встреч" и "Долгих проводов" до "Астенического синдрома", "Трех историй" и "Настройщика", — написал о ней критик Александр Тимофеевский в своем Facebook. — Муратова умерла, эта беда случилась пару часов назад, еще 6 июня, в день рождения Пушкина. Для русского кино Кира Муратова, как Пушкин, ей было подвластно абсолютно все, и абсолютно все у нее становилось художественным".
А кинокритик и ведущий программы про кино на Первом канале Борис Берман вспоминает в своем Facebook: "В начале 1980-х она экранизировала "В дурном обществе" Короленко, фильм был изуродован редакторами/цензорами, и Кира Георгиевна сняла свое имя из титров, там значится "режиссер Иван Сидоров". Картина называется "Среди серых камней".
Среди серых камней советской жизни Кира Муратова была каким-то неземным и живым существом. Она творила всегда вопреки. Но благодаря ей мы многое открыли в себе самих".
Режиссерские работы Муратовой:
1962 — У крутого яра (короткометражный)
1964 — Наш честный хлеб
1967 — Короткие встречи
1971 — Долгие проводы
1979 — Познавая белый свет
1983 — Среди серых камней
1987 — Перемена участи
1989 — Астенический синдром
1992 — Чувствительный милиционер
1994 — Увлеченья
1997 — Три истории
1999 — Письмо в Америку (короткометражный)
2001 — Второстепенные люди
2002 — Чеховские мотивы
2004 — Настройщик
2005 — Справка (короткометражный)
2006 — Кукла (короткометражный)
2007 — Два в одном
2009 — Мелодия для шарманки
2012 — Вечное возвращение
После премьеры картины "Вечное возвращение" Муратова заявила, что уходит из кинематографа.