О, господи, Кира Муратова

Кира Муратова жила в Одессе, сняла кучу фильмов, имела репутацию тяжелого человека и гениального режиссера. Она начинала как филолог — в МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа.

В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссер Муратова дебютировала в 1962 году.

"Лучшие русские фильмы за последние полвека сделала Кира Муратова — от "Коротких встреч" и "Долгих проводов" до "Астенического синдрома", "Трех историй" и "Настройщика", — написал о ней критик Александр Тимофеевский в своем Facebook. — Муратова умерла, эта беда случилась пару часов назад, еще 6 июня, в день рождения Пушкина. Для русского кино Кира Муратова, как Пушкин, ей было подвластно абсолютно все, и абсолютно все у нее становилось художественным".



А кинокритик и ведущий программы про кино на Первом канале Борис Берман вспоминает в своем Facebook: "В начале 1980-х она экранизировала "В дурном обществе" Короленко, фильм был изуродован редакторами/цензорами, и Кира Георгиевна сняла свое имя из титров, там значится "режиссер Иван Сидоров". Картина называется "Среди серых камней".

Среди серых камней советской жизни Кира Муратова была каким-то неземным и живым существом. Она творила всегда вопреки. Но благодаря ей мы многое открыли в себе самих".



Режиссерские работы Муратовой:

1962 — У крутого яра (короткометражный)1964 — Наш честный хлеб1967 — Короткие встречи1971 — Долгие проводы1979 — Познавая белый свет1983 — Среди серых камней1987 — Перемена участи1989 — Астенический синдром1992 — Чувствительный милиционер1994 — Увлеченья1997 — Три истории1999 — Письмо в Америку (короткометражный)2001 — Второстепенные люди2002 — Чеховские мотивы2004 — Настройщик2005 — Справка (короткометражный)2006 — Кукла (короткометражный)2007 — Два в одном2009 — Мелодия для шарманки2012 — Вечное возвращение

После премьеры картины "Вечное возвращение" Муратова заявила, что уходит из кинематографа.