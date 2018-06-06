Двоюродная сестра Олега Сенцова надеется на европейских лидеров

Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет колонии строгого режима, Наталья Каплан возлагает надежды на европейских лидеров.

«Реальные рычаги в руках политиков, в первую очередь, международных, которые уже знают, что нужно предпринять, чтобы вытащить человека. Надо понимать, что они этим, конечно же, заниматься не будут, если не будут знать, кто такой Олег Сенцов. И тут как раз подключаются СМИ, общество и акции в поддержку Олега. Эмманюэль Макрон уже обращался но, к сожалению, это сошло на нет. Как-то так получилось, что Путин на фоне французского президента выглядел гораздо более уверенно. Было бы неплохо получить звонок от Дональда Трампа. Надеемся на Германию, в частности, на Ангелу Меркель. Она вхожа к Путину и могла бы стать тем важным переговорщиком, который бы помог сдвинуть дело с мертвой точки», — сказала Наталья Каплан в интервью DW.

По ее мнению, у президента РФ Владимира Путина, возможно, есть личная неприязнь к Сенцову. Каплан также отметила, что уже не первый год добивается с другими родственниками, чтобы на Украине появился уполномоченный по делам политзаключенных, который бы находился в России. Но такого человека до сих пор нет.

На вопрос «Что бы вы сказали Путину, чтобы освободить Олега Сенцова?» Каплан ответила так: «Подумай логически. Олег сейчас умрет. Что это вызовет? Это вызовет новую волну санкций. Мы этого добьемся, уж поверь. Это вызовет бурю негодования. Возможно, приведет к срыву чемпионата мира по футболу. По крайней мере, мы сделаем все, чтобы других спортивных развлекательных мероприятий в России не допустить. Поверьте, мы сможем. Вы подумайте, что лучше: пожертвовать и отпустить людей на свободу и показаться супергероем-гуманистом. Или все-таки сделать себе назло».

Олег Сенцов 24-й день держит голодовку в колонии «Белый медведь», требуя освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных.