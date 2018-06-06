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#Тюрьма

Двоюродная сестра Олега Сенцова надеется на европейских лидеров

06.06.2018

Наталья Каплан рассказала в интервью DW, что она сказала бы Путину ради освобождения брата

Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет колонии строгого режима, Наталья Каплан возлагает надежды на европейских лидеров.

«Реальные рычаги в руках политиков, в первую очередь, международных, которые уже знают, что нужно предпринять, чтобы вытащить человека. Надо понимать, что они этим, конечно же, заниматься не будут, если не будут знать, кто такой Олег Сенцов. И тут как раз подключаются СМИ, общество и акции в поддержку Олега. Эмманюэль Макрон уже обращался но, к сожалению, это сошло на нет. Как-то так получилось, что Путин на фоне французского президента выглядел гораздо более уверенно. Было бы неплохо получить звонок от Дональда Трампа. Надеемся на Германию, в частности, на Ангелу Меркель. Она вхожа к Путину и могла бы стать тем важным переговорщиком, который бы помог сдвинуть дело с мертвой точки», — сказала Наталья Каплан в интервью DW.

По ее мнению, у президента РФ Владимира Путина, возможно, есть личная неприязнь к Сенцову. Каплан также отметила, что уже не первый год добивается с другими родственниками, чтобы на Украине появился уполномоченный по делам политзаключенных, который бы находился в России. Но такого человека до сих пор нет.

На вопрос «Что бы вы сказали Путину, чтобы освободить Олега Сенцова?» Каплан ответила так: «Подумай логически. Олег сейчас умрет. Что это вызовет? Это вызовет новую волну санкций. Мы этого добьемся, уж поверь. Это вызовет бурю негодования. Возможно, приведет к срыву чемпионата мира по футболу. По крайней мере, мы сделаем все, чтобы других спортивных развлекательных мероприятий в России не допустить. Поверьте, мы сможем. Вы подумайте, что лучше: пожертвовать и отпустить людей на свободу и показаться супергероем-гуманистом. Или все-таки сделать себе назло».

Олег Сенцов 24-й день держит голодовку в колонии «Белый медведь», требуя освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных.

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