Выборы не без проблем

Сложными для власти выборные губернаторские кампании могут оказаться в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Московской областях, а также Хакасии и Якутии, говорится в исследовании фонда «Петербургская политика».

Что касается Московской области, то эксперты отмечают рост протестной активности в муниципалитетах и многообразие элитных групп с собственными стратегиями. Это создает риск использования избирательной кампании для расшатывания позиций действующего губернатора Андрея Воробьева.

Репутацию самой проблемной кампании имеет Новосибирская область. Здесь губернатор «традиционно не является в регионе доминирующим игроком», отмечают политологи. У действующего главы области Андрея Травникова не выработана «химия» с местными элитами и населением. При этом в регионе присутствуют сильные оппоненты, способные эксплуатировать протестные настроения.

В Кемеровской области пока не определились последствия всплеска социально-политической активности. В Алтайском крае прежняя управленческая система оказалась под вопросом после смены губернатора, при этом новая конфигурация еще не оформилась. В Хакасии, по мнению экспертов, высока неопределенность из-за «отсутствия сигналов относительно судьбы действующего главы» Виктора Зимина, а в Якутии избирательные кампании в последние годы «проходят проблематично для власти».

Легкими для власти станут кампании во Владимирской, Воронежской, Самарской, Тюменской областях, Красноярском и Хабаровском краях и на Чукотке. Выбрать глав также предстоит жителям Амурской, Ивановской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Орловской, Псковской областей, Приморского края и Москвы. Эти кампании эксперты оценивают как «средней тяжести» для действующих руководителей.