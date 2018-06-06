В росте цен на бензин россияне винят экономическую политику властей

Большинство россиян (84%) отмечают рост цен на бензин за последние несколько месяцев, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Из-за роста цен респонденты предполагают ухудшение своего материального положения.

«Две трети опрошенных (66%) видят причину роста цен на бензин в экономической политике российских властей. Мнения по вопросу об ответственности за рост цен на бензин разделились: так, 46% граждан считают главными виновниками нефтяные компании, а 40% возлагают ответственность на правительство РФ», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Три четверти россиян прогнозируют дальнейший рост цен на топливо в 2018 году и лишь 5% респондентов полагают, что цены будут снижаться.

«Рост цен — одна из самых резонансных для населения экономических проблем. Причина — во всеобъемлющем характере последствий. Остроту проблеме придает извечный вопрос россиян: почему цены на бензин в России растут и тогда, когда стоимость нефти падает, и тогда, когда она растет», — прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.



В мае среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены именно на топливо, сообщает Росстат. Бензин автомобильный различных марок вырос на 4-6%, дизельное топливо — на 5,2%.

