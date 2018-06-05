Суд арестовал активы «Газпрома» в Нидерландах

В «Газпроме» сообщили, что им известно, о действиях «Нафтогаза Украины» на территории Королевства Нидерланды по аресту активов российской компании в рамках исполнения арбитражного суда. При этом «Газпром» сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, которые пока ни от кого не поступали, передает «Интерфакс».

О том, что суд арестовал доли ПАО «Газпром» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний, сообщили в НАК «Нафтогаз Украины», которая и подавала соответствующие ходатайства для обеспечения права компании на получение $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

«Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест», — говорилось в сообщении украинской компании.

В конце февраля 2018 года завершился спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.