Кампанию Собянина проведут по путинскому сценарию

Главным сходством между мэрской и президентской кампаниями станет борьба за явку: московские власти рассчитывают, что она будет на уровне 60%, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники близкие к мэрии. Мосгордума уже продлила время голосования с 20.00 до 22.00, также в рамках системы «Мобильный избиратель» люди смогут голосовать на спецучастках в Подмосковье и других регионах. На информирование москвичей о голосовании Мосгоризбирком готов потратить 86 млн руб.
Собянин, как и Путин, планирует пойти на выборы самовыдвиженцем. За участие в сентябрьском голосовании также агитируют знаменитости.
Сценарий выборов мэра также не предполагает допуска внесистемных оппозиционеров — экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и главы муниципалитета Красносельский Ильи Яшина, говорят два собеседника, близкий к мэрии Москвы и близкий к администрации президента.