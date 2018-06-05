Кампанию Собянина проведут по путинскому сценарию

Главным сходством между мэрской и президентской кампаниями станет борьба за явку: московские власти рассчитывают, что она будет на уровне 60%, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники близкие к мэрии. Мосгордума уже продлила время голосования с 20.00 до 22.00, также в рамках системы «Мобильный избиратель» люди смогут голосовать на спецучастках в Подмосковье и других регионах. На информирование москвичей о голосовании Мосгоризбирком готов потратить 86 млн руб.

Собянин, как и Путин, планирует пойти на выборы самовыдвиженцем. За участие в сентябрьском голосовании также агитируют знаменитости.

Кампания мэра копирует президентскую, соглашается человек, близкий к администрации президента: будет «куча конкурсов и всякой движухи». Выборы нужно упаковать в красивую обертку, чтобы минимизировать все вопросы к ним, добавляет еще один близкий к администрации человек: «Главное — создание фона и атмосферы, чтобы соблюсти приличия. Поэтому будут устраивать различные мероприятия, чтобы осовременить образ Собянина и мэрии, привлечь голоса молодежи, женщин, людей среднего возраста, чтобы потом можно было сказать, что благодаря этому получился такой результат».

Сценарий выборов мэра также не предполагает допуска внесистемных оппозиционеров — экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и главы муниципалитета Красносельский Ильи Яшина, говорят два собеседника, близкий к мэрии Москвы и близкий к администрации президента.