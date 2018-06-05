Путин сравнил Навального с Occupy Wall Street

В преддверии визита в Австрию президент Путин ответил на вопросы ведущего австрийской телерадиокомпании ORF Армина Вольфа. Расшифровка этого интервью заслушивает внимательного чтения: нельзя даже представить себе, чтобы кто-либо из допущенных до Путина российских журналистов мог провести столь жесткое интервью. Журналист спрашивал российского лидера и о фабрике троллей "повара Путина" Пригожина, и о лжи во время аннексии Крыма, и о сбитом малазийской Боинге МЧ—17, и о ситуации на Украине, и о бессменном путинском правлении, и, наконец об Алексее Навальным, чье имя Путин так и не решился произнести. Вот этот фрагмент:



А.Вольф: Тем не менее получилось так, что самый известный оппозиционер в России не смог выдвинуть своей кандидатуры, это блогер Алексей Навальный. Вы ещё ни разу не называли открыто его имя, Алексея Навального. Почему?

В.Путин: У нас ведь много бунтарей, так же как и у вас, так же как и в Соединённых Штатах.

Я уже в разговоре с Вашей коллегой упоминал: было такое движение в США – Occupy Wall Street. Где они теперь? Их нет.

У вас разве мало – и в Европе в целом, и в Австрии – людей, которые выступают с каких‑то крайних позиций, проповедуют какие‑то крайние точки зрения, пытаются манипулировать сложностями и проблемами в обществе? В частности, вопросами, связанными с коррупцией.

На Украине, например, о которой мы с Вами говорили, один из лозунгов оппозиции при приходе к власти был борьба с коррупцией. Что там сейчас происходит с коррупцией? Что в Европе говорят про коррупцию на Украине? Все ругают руководство Украины за то, что они мало делают в этой сфере. Почему Вы считаете, что мы…

Секундочку…

А.Вольф: Почему Вы не называли его имя публично?

В.Путин: Вы мне не даёте фразу закончить, ведёте себя так нетерпеливо.

Мы не хотим, чтобы нам подсунули ещё одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего Президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвёртом издании. Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели?

Нам, России, нужны люди с позитивной повесткой дня, которые знают, а не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно, так же как и у вас, в Австрии, так же, как и в любой другой стране. Можно выхватить эту проблему и начать её раскручивать или позиционировать себя на предполагаемых решениях этого вопроса. Но если нет ни одного позитивного начала и предложений, как решать ту или другую проблему, как решать тот или другой вопрос, тогда люди на это не очень и реагируют.

Поверьте мне, избиратель в России уже достаточно зрелый, он смотрит не только на привлекательные лозунги, но и на предлагаемые способы решения проблем. А если ничего не предлагается, то тогда эти люди неинтересны. И вопрос в чём? Если человек пользует…

А.Вольф: Но избиратели даже не могли посмотреть на этого кандидата, потому что он не мог выдвинуть кандидатуру.

В.Путин: Избиратели могут посмотреть на любого человека, потому что интернет у нас свободен. Никто его не закрывал. Средства массовой информации свободны. Люди всегда могут выходить и заявлять о себе, что и делают различные фигуранты различных политических движений и направлений. Если человек приобретает какой‑то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться либо вести диалог государственная власть. А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3 процентами либо сотыми долями процентов, то о чём мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?

А.Вольф: Понятно.

На выборах в Москве в 2013 году Навальный получил 27 процентов…

В.Путин: Как Вы думаете, сколько проголосовало за вашего покорного слугу в Москве на последних выборах? Не за мэра Москвы, а за Президента в Москве сколько проголосовало? Посмотрите.

А.Вольф: Наверное, больше чем 27 процентов. Просто Навальный не мог выдвигать свою кандидатуру.

В.Путин: Да, гораздо больше, за что я очень благодарен москвичам. Потому что в Москве очень зрелый избиратель, очень зрелый. И мы же сейчас говорим не о выборах мэра, мы говорим о выборах Президента.





Полностью здесь: http://kremlin.ru/events/president/news/57675