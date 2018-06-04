Заключенные фан-зоны

В начале 1990-х неизвестный автор, но явно из интеллектуального сословия, накарябал на стене то ли гаража, то склада овощной лавки в Екатеринбурге на улице Декабристов энергичное граффити: «Гуссерль дурак». Спустя четверть века три представителя интеллектуального сословия – студенты первого курса, изучающие теоретическую и прикладную лингвистику, «приложили» эту самую лингвистику – написали на тумбе-указателе фан-зоны чемпионата мира-2018 энергичное: «Нет фан-зоне». Выразив тем самым мнение существенной части сообщества МГУ им. М.В. Ломоносова, возмущенной тем, что территория, примыкающая к главному зданию (ГЗ) Московского государственного университета станет – причем в период сессии и рядом с помещениями, где физически проживает шесть с половиной тысяч человек (студентов и аспирантов в общежитии в ГЗ и профессоров в квартирах) – пространством пребывания шумных болельщиков и по-российски размашистых перфомансов с фейерверками.

Студентов полиция допросила в качестве свидетелей, сорвав двух из них с экзамена, а одному вменила ст.214 УК РФ «Вандализм». Студент Дмитрий Петелин, в отношении которого завели дело, сообщил, что в полиции ему пообещали отправку в Сибирь (он из Новосибирска), посадку, отчисление из университета, но в целом обращались неплохо, даже давали возможность попить и сходить в туалет. А могли бы и… Кстати, даже допрошенных в качестве свидетелей продержали в полиции больше восьми часов (во всяком случае в течение этого времени об их судьбе ничего не было известно). Спрашивается, зачем?

Указатель даже с точки структурной лингвистики не представляет собой какой-либо ценности. Не осквернял же здание склада в Екатеринбурге возмущенный Гуссерлем анонимный философ, не портит же стрит-артист Бэнкси здания – он их украшает. Студенты не портили имущество и не оскверняли здания – они высказывали свое мнение. Ровно по одной причине: их никто не слышит. И не хочет слушать. И обманывает: ответственные лица обещали перенести фан-зону из МГУ, но не сделали этого. И даже не собирались.

Любое преступление, как меня учили тридцать пять лет назад тут неподалеку, на юрфаке МГУ, а потом в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР, предполагает умысел – прямой или косвенный. Умысла осквернить и испортить ну явно не было у структурных и прикладных лингвистов. Скорее, их действия были похожи на высказывания французских ситуационистов, которые полвека тому назад в мятежном Париже выбрали улицы и стены в качестве пространства для высказывания. Под булыжниками тогда был не только пляж, но и page: по-французски – страница. Так и указатель фан-зоны, не представляющий художественной и даже общественной ценности превратился для структурных лингвистов в страницу. Образец стрит-арта, точнее, стрит-сопротивления полиция оценила в 65 тыс руб. Страшно интересно, почему не 165 или, допустим, 66.

В общем, давайте скажем честно, что дело здесь абсолютно в другом. И для того, чтобы это сказать, не нужны специальные знания в области структурной и прикладной лингвистики. Сигнал расшифровывается легко – это вам не Деррида какой-нибудь.

Чемпионат мира-2018 для российских властей – натуральная фанаберия, обсессия и что там еще бывает… повод для нарциссизма. Почти как Олипиада-1980, когда всех ненадежных личностей высылали из Москвы, отобрав паспорта. Главное зачистить все, чтобы казаться, а не быть. Главное – показать супостатам на Западе, что мы умеем организовывать большие праздники (что правда: все – от принудительных митингов до фестиваля «Круг света» рядом с тем же МГУ, когда живущие в ГЗ ни спать, ни учиться не могли – мы можем подготовить наилучшим образом, как в последний раз). Что у нас есть «мягкая сила». И чемпионат любой ценой должен быть проведен максимально эффектно – ради такого не жалко отдать под вытаптывание территорию университета и Воробьевых гор, которые, между прочим, имеют статус природного заказника, что совершенно не предполагает блуждание там в индустриальных масштабах футбольных болельщиков (40 тысяч человек!).

Соответственно, любой акт сопротивления столь важному для властей и их имиджа начинанию немедленно приобретает смысл политического протеста. Идя против фан-зоны, студенты идут против власти.

Это прекрасно понимает родная полиция, подгоняя под уголовную статью аккламацию, крик возмущения студентов. Что само по себе не соответствует смыслу и содержанию диспозиции статьи «Вандализм», зато вполне соответствует желанию из воспитательных соображений примерно наказать и запугать «бузотеров» (копирайт – А.Г. Тулеев).

Еще раз: не надо делать вид, что это всего лишь уголовщина. Это – не уголовщина. И это имеет прямое отношение только к одному – давить любых несогласных с властями. Вандализм – это не кривенькое и косенькое граффити на дурацком указателе. Вандализм – это то, что делают с территорией университета.

Кстати, почему бы, спрашивается, не устроить фан-зону у Кремля, где нет никаких студентов и жильцов, если не считать таковыми неуспокоенные тени деятелей партии и правительства, включая генералиссимуса, поселившиеся в некрополе «под зубцами»? А попробуйте такую идею согласовать с Федеральной службой охраны. А как будут работать в поте лица сотрудники Кремля? Это же управление государством остановится.

Праздник любой ценой и с элементами катастрофы – это по-нашему. Он же не для людей делается, а чтобы начальство осталось довольно. А оно останется довольным, если покажет класс «нашим западным партнерам». А оргкомитет и начальство МГУ отчитаются перед первым лицом. Иногда кажется, что другого смысла у этого чемпионата и нет.

Если вспомнить, что произошло после Олимпиады-2014 – от взятия Крыма до допингового скандала с появлением особой касты – «ордена моченосцев», то даже и не хочется предполагать, на какие шаги готова пойти наша власть для закрепления имиджевого эффекта больших спортивных мероприятий.

Спорт всегда был политикой в нашей стране, ею и остается. Причем в усугубленном смысле – сейчас это повод для патриотической мобилизации. «Легенда №17», «Движение вверх» - все для фронта, все для победы, включая не только кино-допинг. Чемпионат мира по футболу в России – больше, чем чемпионат мира. И никакие первокурсники не могут помешать нашему патриотическому подъему. Для них всегда найдется уголовная статья с политическим подтекстом.