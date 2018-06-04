Явку на голосовании 18 марта завышали в разы

По отчетам ЦИК явка составила 67,4% и превысила аналогичные показатели 2012 года. Но в распоряжении «Новой газеты» оказались неопровержимые доказательства масштабных фальсификаций итогов голосования. Эти данные журналисты получили от активистов и наблюдателей, которые уже два месяца просматривают записи с тысяч камер, установленных на участках в день голосования. Они считают количество людей, опустивших бюллетени в урны, а затем сравнивают эти результаты с данными ЦИК.

За это время участники проекта исследовали регионы с наиболее высокими показателями явки. Как выяснилось, на большинстве участков реальная явка была в два-три, и даже в пять раз ниже официальной. Исследователи проверили записи на участках в Чечне, Дагестане, Татарстане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В общей сложности на 50 УИК приписали более 31 тысячи человек. Ни одного чистого участка из 50 проверенных УИК не найдено.