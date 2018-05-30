Топ-менеджеров «Роснефти» и «Лукойла» подозревают в краже бензина

Оперативники ФСБ задержали топ-менеджеров «Роснефти» и «Лукойла» по подозрению в краже бензина на заправках. По данным следствия, они устанавливали программы-вирусы на оборудование десятков АЗС в регионах.

Как сообщает агентство «Росбалт», в числе задержанных — сотрудник «Роснефть-Ставрополь» Олег Колпаков и несколько региональных менеджеров компании «Лукойл». Следствие считает Колпакова одним из организаторов. В правоохранительных органах изданию сообщили, что топ-менеджер больше 10 лет работает в компании и имеет доступ к большому числу АЗС в Ставропольском крае.

Дело о краже бензина на автозаправочных станциях начали расследовать в январе 2018 года. Сообщалось, что с помощью вредоносной программы, которую злоумышленники устанавливали на оборудование, покупателям не доливалась часть топлива при заправке автомобилей. Вирусом заразили АЗС в Ставропольском крае, Калмыкии, Краснодарском крае и северокавказских республиках. Похищалось, по оценкам, 3-7% топлива. «Росбалт» сообщал, что создателя вируса — бизнесмена Дениса Заева — арестовали и предъявили ему обвинения в мошенничестве и создании вредоносных программ. Дело Колпакова расследуется по этим же статьям, а также по статье «Организация преступного сообщества». В общей сложности арестованы около 20 человек, часть из них сотрудничает со следствием.





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