Аргументы навылет





По утверждению украинского МВД, у милиционеров и солдат в Киеве нет летального оружия.

Боец «Беркута», Киев, 22 января 2014 года



Кто расстрелял активистов Майдана. Расследование The New Times.



Тела Сергея Нигояна и Михаила Жизневского с огнестрельными ранениями были найдены на баррикадах в центре Киева 22 января после атаки «Беркута». А позже появилась информация: в госпиталь в тяжелейшем состоянии с кровопотерей около трех литров доставлен еще один раненый — Роман Сеник: ему ампутировали руку, провели несколько операций, но спасти его жизнь врачам не удалось — спустя три дня он умер.

Пуля, оставившая след на металлической

стойке кафе на ул. Грушевского…



Во время вскрытия из тела Нигояна была извлечена свинцовая картечь, Жизневского пуля пробила навылет, поэтому найти ее не удалось, но остались входное и выходное отверстия диаметром более сантиметра. Пуля при этом однозначно не похожа на пулю от крупнокалиберной снайперской винтовки калибром 12,7 мм. Таким образом, какое-то время было непонятно, кто и как убил обоих активистов, свидетели инцидентов так и не нашлись. Это породило массу слухов — от снайперов спецвойск до провокации самих протестующих, якобы убивающих людей ради того, чтобы накалить обстановку.

…совпадает с теми, что были

представлены в 2009 году на выставке

вооружений на стенде МВД Украины



Еще деталь: после той атаки «Беркута» 22-го на металлической стойке кафе на улице Грушевского был обнаружен след от попадания некой пули. По конфигурации он был похож на резиновую пулю катушечного типа, которую используют спецподразделения, только меньшей длины, хотя и того же калибра. Пуля прилетела со стороны позиций, которые занимала милиция.



При сопоставлении этих фактов — результатов вскрытия погибших и следа от снаряда в кафе, — поначалу показалось, что «Беркут» стал использовать охотничьи боеприпасы. Ведь след на стойке идеально совпадал с подкалиберной латунной пулей катушечного типа 12-го калибра, предназначенной для охоты на крупных животных и наносящей тяжелейшие повреждения. Но выводы оказались скороспелыми.

С другого ракурса

* Защищает от выстрелов из автоматов АК-74 5,45 мм и АКМ 7,62 мм, сделанных с расстояния 10 м ± 0,1 м



Еще в 2009 году на выставке вооружений на стенде МВД Украины были продемонстрированы пули спецпредназначения, способные пробивать бронежилет 4-го класса защиты* или, чтобы легче было представить человеку неискушенному, пятимиллиметровый лист стали. Пуля — все того же катушечного типа, 12-го калибра. Притом — это важная отличительная деталь — с твердосплавным сердечником, темным острием, торчащим из тела пули. Разработаны пули были в НИИ спецтехники МВД Украины.

Пуля, которой был убит

активист Майдана Роман Сеник,

пробила ему плечо, раздробила

руку и застряла в легком…



И если пулю, убившую Михаила Жизневского, найти не удалось, то из тела Романа Сеника она извлечена-таки была — все та же катушечная, все того же 12-го калибра. Из-за неудачного ракурса съемки сначала она была идентифицирована двояко: или это «пуля Блондо» (названа по имени создателя), или какая-либо из других охотничьих пуль катушечного типа: Рубейкина, Бублия и пр.



Однако затем появилось фото с другого ракурса, на котором отчетливо виден все тот же твердосплавный сердечник. То есть это не охотничья, а уже боевая пуля, более того, боеприпас специального назначения.

Корреспондент The New Times связался с человеком, опубликовавшим эти фотографии в Сети (источник просил не называть его имени, как и имени автора фотографий), и тот подтвердил: автор снимков — медик операционной бригады, пытавшейся спасти Романа и извлекшей из его тела пулю. Причем пуля была сфотографирована сразу после операции, прямо на манипуляционном столике медицинской сестры.



…откуда ее извлекли в больнице

и сфотографировали прямо

на столике в операционной



В Сети есть фотография аналогичной пули, подобранной 22 января на улице Грушевского после атаки «Беркута». Более того, есть все основания утверждать: след на стойке кафе оставлен этой пулей. Не «такой же» — а именно этой. Выдают повреждения как на самой пуле, так и на стойке кафе. Пуля ударила под углом сорок пять градусов ребром головной части — вот почему больше всего расплющена именно головная часть, по той же причине и след на стойке имеет трапециевидную форму, — а затем и всем корпусом и хвостовым оперением.



Как видим, речь идет о типе боеприпаса, продемонстрированном на выставке вооружений на стенде МВД почти пять лет назад. Прилетел он в кафе именно с той стороны, с которой шел — и стрелял — «Беркут». Одним словом, сомнений не остается: пуля, ударившая в стойку кафе, аналогична пуле, извлеченной из тела Романа Сеника.

Вопросы траектории

Вскоре после гибели Нигояна пошли слухи, что Сергей был убит в момент, когда он и еще несколько человек из числа майдановцев повалили на землю милиционера и стали его избивать. И, дескать, тогда-то сослуживец милиционера не растерялся, зарядил ружье (предположительно гладкоствольное помповое «Форт-500» украинского производства) патроном со свинцовой картечью и произвел выстрел.

Версия хоть и правдоподобная, но, пожалуй, несостоятельная. Дело в том, что в теле Сергея Нигояна четыре ранения: три — в грудную клетку спереди и одно — в голову. Человек, избивающий лежащего перед ним другого человека, должен стоять либо чуть нагнувшись (если бьет его руками или палкой), либо чуть наклонив голову (если бьет его ногами). И в любом случае голова его должна быть обращена к избиваемому — это ясно как дважды два. Но ранение в голове Нигояна указывает на то, что он либо избивал человека, почти полностью отвернувшись от него (все-таки это маловероятно), либо не избивал вовсе, а просто стоял (или шел), сильно повернув голову влево, почти обернувшись назад. Скорее всего, выстрел был сделан в тот момент, когда Нигоян находился в состоянии покоя, причем стреляли в него спереди и чуть справа.

Второй погибший, Михаил Жизневский, был прострелен в грудь, почти спереди, — но пуля вышла из спины ниже линии входа. Наконец, пуля, извлеченная из тела Романа Сеника, также вошла ему в плечо под углом — сверху справа и чуть спереди, раздробила руку и застряла в легком.

Получается, что как минимум в двух случаях из трех стреляли сверху.

Улица Грушевского располагается на подъеме. Внизу стоят протестующие, наверху — милиция. Более того, на возвышенности слева находится Мариинский парк, в котором и дислоцируется «Беркут», — оттуда они выходят на позиции и чаще всего ведут стрельбу.

Тело Нигояна было обнаружено в низине, ближе к стадиону «Динамо», то есть «Беркут» был по отношению к нему наверху и чуть правее — оттуда-то и прилетела картечь. Иначе ранение в голову образоваться никак не могло.

Не понять, что ты стреляешь боевыми патронами вместо резиновых и что ты не просто причиняешь боль, а убиваешь человека, можно только один раз. Ну два



Письмо от «бывшего»

Глава украинского МВД Виталий Захарченко по поводу характера ранений Нигояна заявил, что те, мол, причинены охотничьими боеприпасами, а они на вооружении сил милиции не состоят. Лукавит министр.

Боеприпасы, спецсредства и вообще любая амуниция могут быть приобретены силовыми структурами только в том случае, если укладываются в так называемые «нормы положенности», то есть, говоря обывательским языком, разрешены к применению. Их закупка жестко регламентирована: не состоящие в «нормах положенности» боеприпасы закуплены не могут быть в принципе.

Спецсредства для МВД Украины производят два предприятия. Первое — НПП «Эколог», выпускающий продукцию под маркой «Терен», тот самый слезоточивый газ «Терен-6», который благодаря событиям на Грушевского стал теперь известен всему миру, а также пластизолевые пули «Терен-12» и пр. Второе предприятие — уже упомянутый НИИ спецтехники МВД Украины.

В Киеве на корреспондента The New Times вышел человек с письмом от бывшего сотрудника этого НИИ спецтехники. Вот его содержание:

«Г-н Бабченко. Вот мой отчет о пулях (Сеник. — А.Б.) и картечи (Нигоян. — А.Б.). Я уточнял: МВД закупало патроны 12-го калибра для «Форт-500» со свинцовыми картечью и пулей (латунных не было, я уточнял). Но это информация по периоду несколько лет назад. Значит, в нормах положенности они есть. Производителя патронов не знаю. Это может быть и «Тахо», как, впрочем, и другой производитель. Для тендеров, проводимых в МВД, главное — минимальная цена.

Хотелось бы уточнить, в патроне, фото которого Вы мне выслали (в пуле. — А.Б.), сердечник твердосплавный, свинцовый или стальной?»

А вот оценка автором письма следа от пули в стене кафе на Грушевского: «Да, очень похоже».

Но самое интересное — о пулях с выставки спецсредств МВД 2009 года:

«Информация соответствует действительности. Спецтехника в 2006–2007 годах действительно проводила разработку патронов с такими пулями. Я не зря спросил о материале сердечника. Эти патроны предназначались для принудительной остановки автомобиля путем повреждения двигателя… Инициатор разработки — один из сотрудников института. Он уволился на пенсию в 2007 году. Это была даже не ОКР (опытно-конструкторская работа), которая должна заканчиваться опытной партией и, как правило, постановкой на вооружение, а НИР (научно-исследовательская работа), которая заканчивается отчетом. При этом возможно изготовление опытной партии. Какое-то количество было изготовлено и отстреляно на испытаниях. Работа, насколько я знаю, проводилась на кустарном уровне, фактически одним-двумя одиночками-рационализаторами. Участвовали ли в испытаниях в свое время беркутовцы — я не знаю. В руках эти патроны я не держал, поэтому не знаю, аналогичны эти патроны нынешним или нет. Но их на вооружение в любом случае не поставили… Те несколько опытных патронов были сделаны частным порядком и очень давно».

Делаем выводы: в нормах положенности сил МВД Украины как минимум есть свинцовая картечь и свинцовые пули 12-го калибра, а НИИ спецтехники производило разработку пуль с твердосплавным сердечником, опытная партия которых, вероятно, и попала в спецвойска МВД для отстрела и испытаний. Именно эту опытную партию и находят сейчас на киевских улицах и в телах митингующих.

Пять раз — не случайность

Отдавался ли кем-либо официальный приказ на применение боевых патронов по людям? Вряд ли. Это нелогично и нецелесообразно.

Возможно ли, что огонь этими боеприпасами велся случайно, по ошибке? Версия про попавшие по ошибке к сотрудникам спецназа охотничьи патроны поначалу не выдерживала критики, но теперь, выходит, — да, такое возможно. Во всяком случае, обстоятельства гибели Сергея Нигояна указывают на то, что боец спецподразделения, стрелявший по спокойно стоящему или медленно идущему человеку, возможно, и впрямь не знал, что его оружие заряжено боевыми.

Но для подтверждения этой версии необходимо, чтобы МВД Украины, во-первых, признало существование этих самых патронов, а также наличие в нормах положенности патронов со свинцовой картечью, а во-вторых — провело собственное расследование. Потому что не понять, что ты стреляешь боевыми патронами вместо резиновых и что ты не просто причиняешь боль (без потери сознания), а убиваешь человека, можно только один раз. Ну два. Но пятикратная случайность — уже не столь очевидная вещь. А именно столько подтвержденных случаев использования этих пуль наличествует на данный момент: трое погибших, одна пуля — в стойке и еще две извлечены из остовов сгоревших автобусов на баррикадах. Так что версию об эксцессе исполнителя из «Беркута» также не стоит списывать со счетов.

Применялись ли в Киеве летальные боеприпасы по халатности или умышленно — в любом случае ясно одно: Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Роман Сеник погибли от боевых пуль спецназначения, выпущенных бойцами «Беркута». Доказательств больше не требуется.

Фото: Ефрем Лукацский / Associated Press, Аркадий Бабченко, Яндекс.Фотки пользователь minkin3

Впервые опубликовано в NT № 3 от 3 февраля 2014 года

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