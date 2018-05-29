Граждане не поверили обещаниям Путина





Фото: moscowdefenders.livejournal.com

Обнародованный 28 мая доклад «Майские указы 2012 и 2018 годов», в котором представлены результаты проведенного Фондом «Общественное Мнение» опроса 1500 человек в 53 регионах (статпогрешность до 3,6%), демонстрирует разочарование россиян в итогах выполнения предвыборной программы третьего срока Владимира Путина, выразившегося в майских указах 2012 года. А также неверие в выполнимость новой серии обещаний, сделанных на старте четвертого срока.

Указы 2012 года о росте зарплат врачей и учителей (врачи должны были получать к 2018 году вдвое больше, чем средний житель региона, а медсестры — не меньше среднего жителя) все-таки не были выполнены, вопреки победным реляциям ответственных чиновников. Так считает наибольшая группа опрошенных ФОМом респондентов: 43 процента. Выполненными эти установки полагает меньше трети — 31% россиян. Еще 26% с ответом затруднились.



В наименее обеспеченных слоях доля разочарования намного выше. Среди тех, кому не хватает денег на питание, в невыполнении властью обещаний убеждены 58% (против 18% удовлетворенных). Среди тех, кто испытывает дефицит в одежде, разочарованных 46% (против 23% заметивших улучшения). Согласны с тем, что путинские установки реализованы, граждане, которым хватает на новый автомобиль: 44% довольных против 38% недовольных.





Источник: fom.ru





Источник: fom.ru





Источник: fom.ru

С учетом этого опыта население пессимистично по поводу перспектив новой порции установок из указа, подписанного Путиным после инаугурации 7 мая, — на выполнение которого, по оценкам экспертов, потребуется 25 трлн рублей.

Больше всего не верят граждане в обещание сократить число россиян, живущих за чертой бедности, с 20 до 10 млн человек. 43% опрошенных уверены, что это невыполнимо, частичную реализацию установки допускают 38% респондентов и лишь 8% верят в такую перспективу. А среди наименее обеспеченных (тех, кому не хватает на еду и одежду) не надеются на новые путинские посулы подавляющее большинство: соответственно 56% и 49% (выполнимыми их считают 5% и 9% соответственно). Но даже и среди самых обеспеченных — оптимистов абсолютное меньшинство: только 14%, которые считают, что поставленные цели будут достигнуты полностью.

Не верят граждане и в обещание повысить продолжительность жизни до 78 лет: невыполнимой задачу считают 49%, а в той или иной степени выполнимой — 36% в общей сложности. Сомневаются россияне и в способности власти обеспечить устойчивый рост их реальных доходов и пенсий: среди бедных в это верят только 45%.





Источник: fom.ru





Источник: fom.ru

Выполнимыми граждане считают лишь абстрактные и далекие от их сферы компетенции цели: увеличение экспорта несырьевых товаров, вхождение в 10 ведущих стран по качеству школьного образования и тп.

Настроения граждан отражают и популярные вопросы, опубликованные во вторник на портале moskva-putinu.ru, где собирают обращения граждан к «Прямой линии» с Путиным, намеченной на июнь. В числе семи самых популярных – риторический вопрос туляка: «Средний возраст жизни мужчин в Тульской области – 64 года. Предполагается повысить пенсионный возраст до 65 лет! Зачем нам такая пенсионная реформа?». А также вопрос на тему «Государство, общество, политика»: «Вы действительно уверены, что «новое» старое правительство способно на что-то прорывное?»