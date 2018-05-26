Если завтра обыск

Эти справочники для находящихся в зоне риска были составлены с использованием знаний экспертов, адвокатов, следователей, а также опыта политиков и гражданских активистов, которым через эти милые радости нынешней российской политики уже довелось пройти.

Итак, как сохранить самое ценное, если к вам пришли с обыском.

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ПОДПИСЬ 11 июня 2012 года: полиция приехала с обыском в квартиру Алексея Навального

Если речь идет о политических делах, то следователи и оперативники, как правило, не имеют цели найти что-то конкретное. Самое важное для них — изъять все электронные носители: так они смогут получить доступ к вашей личной информации.

Разумеется, вашу почту или аккаунты в социальных сетях могут взломать удаленно: пример — взлом почты и публикация в интернете личной переписки Алексея Навального хакером Хэллом. Ровно так же можно заранее «обыскать» ваш мобильный телефон — поставить его на прослушку. Но у людей, которые приходят к вам с обыском, другие цели.

«Во-первых, изъятие компьютера позволяет просмотреть сразу все его содержимое, а не только то, что вы делаете в интернете, — говорит ныне адвокат, а раньше следователь Вадим Кобзев. — Во-вторых, информацию, найденную на изъятом электронном носителе, можно оформить юридически, ведь она попадает в дело совершенно законно. Результаты незаконной прослушки и удаленного взлома фээсбэшникам трудно вложить в дело. Конечно, они могут написать: «По нашей информации, которую мы не скажем, откуда взяли, есть то-то и то-то». Но доверия таким данным нет. А чтобы можно было представить их в суде — нужен обыск и следственные действия».

Помимо компьютеров и мобильных телефонов, у вас заберут все флешки и съемные карты памяти, планшетные компьютеры, внешние жесткие диски и даже фотоаппараты. «У меня, например, нашли совершенно древние телефоны, древние компьютеры, весь цифровой мусор, который у меня был, они вынесли», — говорит Мария Баронова, гражданская активистка, которая обвиняется в призывах к «массовым беспорядкам» по «Болотному делу».

Помните, что правоохранители будут ревностно искать все, что хоть отдаленно напоминает экстремистские материалы. Поэтому не держите у себя агитационную продукцию. У лидера Левого фронта Сергея Удальцова при обыске изъяли все флаги и брошюры. Официальный представитель СК Владимир Маркин объяснил интерес к средствам агитации так: изымали «продукцию и литературу с антигосударственными лозунгами».

Адвокат и бывший следователь Марина Андреева рекомендует не хранить дома правоустанавливающие документы на квартиру, машину и дачу. Следователи могут забрать их, и вам потом придется писать заявления с требованием о возврате — это займет время. Изъять также могут наличные деньги, банковские карточки, личную переписку и дневники, фотографии и видеокассеты, DVD-диски.

Если вас не смущает тот факт, что после обыска посторонние люди будут знать о ваших пристрастиях и увлечениях, то тотально зачищать пространство, конечно, не надо. Но тем, кто не склонен к эксгибиционизму, стоит тщательно «обезличить» квартиру: «Личные, интимные вещи позволяют нарисовать ваш психологический портрет, — говорит Баронова. — Такой портрет составляют, чтобы воздействовать на рядовых активистов, которые психологически неустойчивы. Все, что может сделать вас уязвимым, лучше убрать — даже фотографии родителей».

При выборе места хранения тех вещей, которые вы хотите скрыть, помните: к родственникам и самым близким вам людям тоже могут прийти с обыском.

Средства связи

Так как телефон у вас изымут, даже если вы спрячете его в карман, а времени удалить все звонки, эсэмэски и доступы к социальным сетям через мобильные приложения у вас, возможно, не будет, стоит установить на мобильник систему «Антивор». «Эта система блокирует работу телефона, когда в него вставляют чужую сим-карту, если человек успел вынуть свою и сломать, — советует Тимофей Зорин, специалист по безопасности IT-холдинга Creative Telematics & Trade. — Наличие более или менее продвинутого «Антивора» позволяет удаленно заблокировать и даже стереть все данные на конфискованном телефоне. Это умеют делать программы Cerberus, WatchDroid и LMaxi. А также антивирусы avast! Mobile Security и ESET NOD32 Mobile Security — последний особенно рекомендую».

Если же следственная группа уже стоит у вас под дверью, а вы не обезопасили свой телефон заранее, то вариантов несколько. Первый: уничтожить материнскую плату или карту памяти (если она съемная) — понятно, что телефон в этом случае работать уже не будет никогда. Второй вариант: в меню телефона нужно найти функцию возврата к заводским настройкам. Это паллиатив — на случай, если следователи не слишком вами интересуются, но телефон при возврате сможет вам еще послужить.

Кобзев предлагает выбросить телефон в окно, но: есть вероятность, что кто-то из оперативников останется на улице, опасаясь именно этих действий с вашей стороны. Политик Илья Яшин, основываясь на личном опыте, утверждает, что телефон можно спрятать в неожиданном месте или просто стащить из кучи изъятых вещей, если оперативники отвлекутся: «Как вы помните, у Ксении Собчак дома обнаружили довольно большую сумму денег, и следователи были настолько увлечены подсчетом, что мне удалось забрать изъятые телефоны и спрятать их в пакете с кошачьим наполнителем».

Компьютер

Наиболее ценную и/или личную информацию хранить в компьютере, если вы опасаетесь обыска, строго запрещено. Мария Баронова советует держать такие сведения только в голове. Илья Яшин говорит, что самое важное хранит на отдельных жестких дисках: «А сами диски нужно оставлять в банковских ячейках. Желательно не на свое имя, а на имя каких-нибудь родственников».

Если желание максимально себя обезопасить настолько серьезно, что вы готовы разобраться с шифрованием жесткого диска или конкретной папки с файлами, то Тимофей Зорин рекомендует следующие программы: Folder Lock, Advanced Encryption Package Pro и SafeHouse Personal Edition. Все они стоят денег, но зато содержат достаточно сложные алгоритмы и вполне просты в использовании (потребуется минимальное знание английского языка). Тем не менее профессионалы в IT-сфере считают, что любой, даже самый сложный способ шифрования поддается взлому. Поэтому есть еще один вариант — облачные технологии.

«Заведите аккаунт в Dropbox или Google Drive, не устанавливая их виртуальные папки на свой компьютер, — рекомендует Зорин. — Электронный почтовый ящик, который вы будете указывать при регистрации своего виртуального диска, должен быть известен только вам, использовать его в каких-либо переписках с друзьями и единомышленниками нельзя».

Если вы опасаетесь, что обыск может случиться не сегодня-завтра, то пора заняться очисткой данных. Выйдите из всех почтовых аккаунтов, фейсбука и ЖЖ, удалите файлы cookies, сохраненные в браузере пароли и журнал посещений. Если есть важная информация на жестком диске, то можно воспользоваться платными программами, которые профессионально уничтожают информацию. Например, Acronis Drive Cleanser или Blancco. Они быстро и надежно удалят данные без возможности их восстановления или, точнее, потребуют таких людских и технических затрат, что следователи десять раз подумают, стоит ли информация на вашем компьютере таких издержек.

Если же к вам уже пришли, а никаких программ заранее вы не установили, то время, которое у вас осталось, пока вы не открываете дверь и ждете адвоката, можно потратить на физическое уничтожение жесткого диска компьютера. Ваша задача — повредить поверхности блинов жесткого диска. Можно сделать это двумя способами.

Если диск получится вскрыть, внутри вы увидите эти самые блины, над которыми можно измываться любыми доступными способами (идеально подойдет острый нож). Если диск открыть не удается, необходимо отодрать наклейку, защищающую вакуумное пространство диска, а дальше ножом или острым шилом как следует поцарапать эти самые блины. «Если вы используете современные SSD-накопители, ваша задача — уничтожить микросхему внутри диска. И вот уже здесь вам нужно не что иное, как молоток», — говорит Зорин.

«Главное, не пытаться что-то уничтожить при следователях и операх, — предостерегает Кобзев. — Могут даже статью впаять — за воспрепятствование предварительному следствию. Если вы изуродовали компьютер, пока были один в квартире, вам ничего не предъявят. Можете сказать, что он упал и разбился».

Помните, что после обыска свой компьютер вы увидите еще очень нескоро, так что не стоит хранить в одной квартире сразу несколько ноутбуков. Если ваш компьютер запаролен (вы имеете право не говорить свой пароль), то срок его пребывания в чужих руках существенно возрастает. Следователь назначит экспертизу и сдаст вашу технику специалистам — с учетом очередей на экспертизу в ФСБ и управление «К» МВД и неторопливости, свойственной правоохранительным органам, это может занять многие месяцы. Например, Алексею Навальному и его семье до сих пор не вернули телефоны и компьютеры, изъятые в июне прошлого года, включая планшетник и фотоаппарат его детей.

Все найденное в вашем компьютере, что следователь сочтет ценным для дела, будет подшито к протоколу обыска и использовано против вас в суде.

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ПОДПИСЬ Съемная квартира Ильи Яшина после обыска в июне 2012 года Следователи вскрыли ее в отсутствие жильца

Адвокат

Обывателю адвокат на постоянной основе не нужен, но если вы думаете, что попали под пристальное внимание правоохранительных органов по политическим мотивам, то лучше позаботиться о защитнике заранее. «По закону вы имеете право просить следователя не начинать обыск, пока не подъедет ваш адвокат, — говорит Марина Андреева. — Но его пустят в вашу квартиру только при наличии ордера на вашу защиту». По словам Вадима Кобзева, обзавестись защитником быстро, когда оперативники уже под дверью, возможно, но это требует серьезных денежных трат: за один только выезд на обыск без предварительной договоренности о защите московский адвокат возьмет с вас от 50 тыс. рублей.

Во время самого мероприятия адвокат вам сильно помочь не сможет: следователи заберут все, что, по их мнению, может иметь отношение к делу, даже если это всего лишь футболка с надписью «Единая Россия — партия жуликов и воров» (изъяли у Навального), витамины (забрали у Владимира Ашуркова) или ингалятор Махольда (следователи, проводившие обыск у Бароновой, решили, что это бульбулятор). Но защитник нужен по нескольким причинам. Во-первых, хоть следователи и могут взломать дверь, не дожидаясь прихода вашего защитника, как правило, они этого избегают. Таким образом, у вас появятся лишние полчаса-час, чтобы почистить или уничтожить компьютер и телефоны. Во-вторых, адвокат лучше вас знает, на что имеют право оперативники, а на что — нет, не позволит оказывать на вас давление и будет следить, чтобы вам не подкинули ничего лишнего.

Наконец, адвоката тоже можно использовать как камеру хранения. Вы можете незаметно передать ему какой-нибудь мелкий предмет — флешку или мобильный телефон.

«Адвокатов не обыскивают, — объясняет Вадим Кобзев. — Проводится лишь личный досмотр людей, которые находились внутри квартиры на момент прихода оперативников».

Если у вас нет своего личного адвоката, Илья Яшин советует сохранить в телефоне номер «Росузника» (некоммерческий волонтерский проект, занимающийся правовой защитой гражданских активистов, телефон: 8 (917) 590-56-31, Москва и 8 (905) 216-73-59, Санкт-Петербург).

Еще один вариант выиграть время, если к вам уже пришли, — сделать вид, что вас нет дома. Но это, разумеется, только в том случае, если вам удалось понять, кто стоит за дверью, не обозначив своего присутствия внутри квартиры. «У меня был случай, — рассказывает Кобзев. — Человек сидит дома, приходят следователи, начинают звонить в дверь, он молчит, делает вид, что его нет. Тогда они звонят ему на телефон, говорят, что пришли с обыском. Он отвечает, что приедет через час. А сам звонит адвокату. Когда через час я приехал, он дверь открыл».

Не бойтесь

Если люди в форме уже внутри вашей квартиры, возможности что-то скрыть у вас почти нет. Впрочем, отдельные уловки работают. Так, режиссер Павел Костомаров, один из авторов проекта «Срок», советует: «Предположим, у вас десять дисков, и на одном из них — важная для вас информация: сначала вы должны показать им первые девять. Чтобы они просто устали и им все надоело».

И последний совет: если визит следователей инспирирован исключительно политическими мотивами, то обыск — это прежде всего акт устрашения. «Если дело политическое, то следователь сам боится чего-нибудь не изъять, — говорит Вадим Кобзев. — Например, следователь Зимин, прикомандированный из Ярославля, во время обыска у Навального из опасения чего-то недоглядеть набрал кучу ненужных вещей. Через некоторое время все вернули. Просто, по их мнению, лучше перебдеть, чем недобдеть».

Фото: Илья Яшин, ИТАР-ТАСС

Впервые опубликовано в NT № 5 (274) от 18 февраля 2013 года

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