«Бук» вышел из Курска





Фото: ru.bellingcat.com

Зенитно-ракетный комплекс «Бук», которым в 2014 году в небе над Донбассом был сбит малазийский Boeing-777, принадлежит 53-й российской бригаде ПВО, расположенной под Курском. Об этом, как передает Reuters , объявила международная следственная группа, которая занимается расследованием крушения. Следователи сделали этот вывод на основании фото и видео из социальных сетей. В эту группу входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины.

Следственная группа выяснила, что этот зенитно-ракетный комплекс вывезли с базы 23 июня, то есть почти за месяц до трагедии. Он был в составе конвоя, состоящего из 50 единиц военной техники, в том числе шести «Буков». Следователи восстановили весь путь конвоя из Курска. Отличительные черты «Буков», принадлежащих 53-й бригаде, следователи установили по многочисленным постам в соцсетях, сделанным жителями Старого Оскола в Белгородской области. Следователи составили «отпечатки пальцев» каждого ракетно-зенитного комплекса – его индивидуальные характеристики (техника пронумерована трехзначными числами, большинство начинаются с двойки: то есть принадлежит второму батальону 53-й бригады).



При этом следователи по-прежнему не могут сказать, кто и почему сбил лайнер. Представитель группы, руководитель департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен отметил, что сбор доказательств о конкретных людях, прямо и косвенно ответственных за запуск «Бука», продолжается. «Есть много людей, у которых есть эта информация», сказал Паулиссен, в том числе среди служащих 53-й бригады, их родственников и знакомых. Чиновник призвал людей, у которых есть информация, связаться со следственной группой, которая гарантирует безопасность информаторов.



Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур. Он рухнул на землю на территории Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. В правоохранительных органах Украины тогда заявили, что самолет был сбит на высоте около 10 км. В этом обвинили сепаратистов самопровозглашенной ДНР. Уже тогда украинская сторона сообщала, что сделали это с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук», который якобы был перемещен на территорию ДНР из России. Также звучала версия о том, что ополченцы ранее захватили воинскую часть, на вооружении которой находились «Буки». В свою очередь в Москве отмечали, что такие комплексы стояли и на вооружении Украины, а также выдвигали версию, что Boeng сбили украинские истребители.

В 2017 году Cовет Безопасности Нидерландов назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля – воздух», выпущенной из установки «Бук». Однако обвинений против конкретных лиц выдвинуто не было. В докладе лишь отмечалось, что ракета была выпущена с территории, контролируемой «пророссийскими сепаратистами».

В Минобороны России после этого не отрицали, что авилайнер пострадал от ракеты класса «земля – воздух», но настаивали что «Бук» не принадлежал российским военным. Они также отрицали факт запуска ракеты с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Еще в 2015 году, через год после начала расследования, были обнародованы записи переговоров сепаратистов, доставлявших «Бук» к пункту назначения, а также установлен маршрут, по которому перемещалась эта установка по территориям, контролируемым ДНР. «Бук» перевозил тягач марки «Вольво», который сепаратисты захватили на одном из предприятий в Донецке, отмечали эксперты следственной группы: около полуночи 17 июля тягач находился в районе населенного пункта Северное, затем отправился в сторону Донецка, а оттуда через Макеевку и Торез вместе с экипажем был доставлен в Снежное.



Но как именно этот «Бук» попал на территорию ДНР, голландские следователи в течение долгого времени установить не могли и жаловались на отказ Москвы сотрудничать с ними. Зато свои собственные изыскания по поводу маршрута доставки ЗРК из России сделала группа независимых расследователей Bellingcat. В июне 2017-го был обнародован доклад этой группы, и уже в нем утверждалось, что орудие доставляли из 53-й бригады, дислоцированной под Курском. Исследование подкреплялось многочисленными фотографиями из соцсетей. Исходя из других расследований Bellingcat, перевозку «Бука» контролировал отставной российский офицер Сергей Дубинский, упоминавшийся в СМИ как командир разведки ДНР с позывным «Хмурый». Сам он свою причастность к гибели лайнера отрицал.