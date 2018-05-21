Неудобная правда

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Влиятельный американский еврейский журнал Tablet , отвечая на бурную дискуссию в мировых СМИ по поводу ситуации на границе Газы и Израиля, опубликовал текст, который, как нам кажется, будет интересен и читателям The New Times



Каждая новая вспышка насилия в израильско-палестинском конфликте сопровождается таким хором мнений, что неспециалисту становится невозможно разобраться в происходящем. Последние события в cекторе Газа стали очередным тому доказательством. Обе стороны пытаются перекричать друг друга, предлагая взаимоисключающие истории, признавая некоторые факты и тщательно избегая другие.



Вот 13 фактов, сложных и неприятных для разных сторон: они не поддерживают какую-либо политическую позицию и не являются доказательством чьей-либо вины. Постарайтесь изо всех сил удержать их в памяти все одновременно.

Блокада сектора Газа со стороны Израиля выходит далеко за пределы необходимого для израильской безопасности; часто это похоже на бессмысленный каприз



1. Прошедшие 14 мая протесты не имели отношения к тому, что Дональд Трамп перенес американское посольство в Иерусалим; еще с марта они еженедельно проходили на границе с сектором Газа. Эти протесты стали частью того, что протестующие называют «Великим маршем возвращения». Возвращения, выходит, к тому, чем сегодня является Израиль. (Прошедшая в понедельник демонстрация была спланирована месяцы назад так, чтобы совпасть с днем Накбы, в который ежегодно происходят протесты. Позднее она была перенесена на 24 часа для того, чтобы ухватить часть внимания, уделенного СМИ новому посольству). Протесты, которые многие СМИ ошибочно назвали просто реакцией на Трампа, отвлекли внимание от двух тревожных фактов: во-первых, что мир, по большей части, закрывает глаза на истинное положение палестинцев в Газе и утруждает себя обратить внимание лишь когда происходящее можно худо-бедно связать с Трампом. А во-вторых, что многие палестинцы не просто хотят получить собственное государство и положить конец оккупации и поселениям, строительство которых началось в 1967 году, но и положить конец еврейскому государству, образованному в 1948 году.

2. Блокада сектора Газа со стороны Израиля выходит далеко за пределы необходимого для израильской безопасности; часто это похоже на бессмысленный каприз. Ограничение на импорт и экспорт еды и продовольствия менялось с годами; разрешенное в один год могло быть запрещено в следующий, что сильно усложняло планирование будущего фермерам из Газы. Ограничения на перемещения между сектором Газа, Западным берегом реки Иордан и обратно тоже легко могут быть расширены, закрыв путь не только шпионам-террористам, но и студентам и семьям. Госдепартамент США был вынужден лишить всех, кто получил гранты по программе Фулбрайт студентов в Газе после того, как Израиль не дал им разрешения на выезд; и это лишь один из многих печально известных случаев. Сегодня официальная политика запрещает жителям сектора Газа выезжать, если срок их поездки составляет меньше одного года. Как косвенно упомянуто в новом обращении нескольких выдающихся сенаторов, в числе которых Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, давно пора принять меры против этих ограничений.

Они использовали рабочую силу и миллионы долларов на строительство подземных тоннелей для атаки Израиля — (в том числе денег, выделенных ООН на строительство школ для детей Газы. Для ХАМАС смерть израильтян всегда оказывается приоритетнее жизней палестинских сородичей



3. ХАМАС, контролирующий Газу, олицетворяет авторитарный и теократический режим; в уставе движения содержатся призывы к геноциду евреев, репрессии в отношении палестинских женщин, а также жестокое преследование религиозных и политических меньшинств. В Соединенных Штатах, Канаде и Европейском союзе это движение считается террористической группировкой.

4. Сильнейшая израильская блокада содействовала обеднению людей в Газе. Таким же образом сказалась и совершенная неспособность ХАМАС управлять территориями анклава и обеспечивать базовые потребности его населения. Они использовали рабочую силу и миллионы долларов на строительство подземных тоннелей для атаки Израиля (в том числе денег, выделенных ООН на строительство школ для детей Газы), они постоянно провоцировали антиизраильские военные операции, для этой террористической группировки смерть израильтян всегда оказывалась приоритетнее жизней палестинских сородичей.

5. Любой, обративший внимание на фото и видео, снятые на демонстрациях в понедельник и до этого, увидит, что многие тысячи протестующих на границе Газы, были мирными и безоружными людьми.

6. Чтобы найти оправдание для дальнейших убийств, ХАМАС с помощью манипуляций заставил многих протестующих начать ломать забор на израильской границе. По словам New York Times, после полуденной молитвы духовенство и лидеры групп боевиков, руководимые ХАМАС, призвали верующих присоединиться к протестам. Они обманули людей, сказав, что в заборе на границе с Израилем уже сделан проход, по которому палестинцы могли пройти в Израиль. Washington Post также пересказала историю о том, как организаторы с громкоговорителями призвали протестующих прорываться через забор. Они заявили, что израильские военные дезертировали и чуть ли не собираются примкнуть к протестующим. Кроме того, спикеры ХАМАС публично признали факт намеренного использования гражданского населения как прикрытие и пушечное мясо для защиты собственной военной операции во время протестов. «Говоря «мирное сопротивление», мы обманываем народ, — заявил один из основателей ХАМАС Махмуд аз-Захар. — Это мирное сопротивление подкреплено вооруженными силами и силовыми структурами».

Люди ХАМАС, призывая к насилию, также обещали выплаты раненым и семьям убитых. И ХАМАС, и «Исламский джихад Палестины» уже признали среди убитых многих своих шпионов, а их фото в военной форме были опубликованы в сети



7. То, что многие протестующие были вооружены, произошло в том числе по следующим причинам.

В Facebook активно распространялись инструкции, в которых протестующим говорилось «принести нож, кинжал или, если есть, ружье», прорывать израильскую границу и начать похищать мирных жителей. (Эти посты уже были удалены Facebook, как подстрекающие к насилию, но кэше все сохранилось). Люди ХАМАС, призывая к насилию, также обещали выплаты раненым и семьям убитых. И ХАМАС, и «Исламский джихад Палестины» уже признали среди убитых многих своих шпионов, а их фото в военной форме были опубликованы в сети. Член политического бюро ХАМАС Салах-аль-Бардавил объявил, что 50 из 62 убитых были членами ХАМАС.

8. Легко утверждать, что жители Палестины должны выступать не против Израиля, а против ХАМАС и его плохого руководства. Во-первых, здесь куда больше двух переменных, ведь обе стороны внесли свой вклад в страдание Газы. Во-вторых, любое публичное возражение ХАМАС опасно: «Мальчика, которого я встретил в Газе во время войны 2014 года, вытащили из постели в полночь; ему прострелили коленные чашечки и сказали, что в следующий раз это будет позвоночник. Все за пост против ХАМАС в Facebook». Группировка устраивает публичные казни тех, кого считает «осведомителями»; несколько протестов сопровождалось применением огнестрельного оружия. Аналогично, жители Газы не могут «проголосовать против ХАМАС», поскольку с победы на выборах и прихода к власти в 2006, движение не дозволяет проведение выборов. Популярность группировки по данным опросов довольно низкая, однако жителям Газы некуда обратиться с их недовольством. А выступления против Израиля как раз стали выхлопом накопившегося отчаяния, вызванного двенадцатилетнем правлением и действиями ХАМАС.

9. В связи с этим ХАМАС приложил усилия к увеличению хаоса и числа убитых в ходе протестов: демонстрантам разрешили открывать огонь по КПП «Керем-Шалом», основному источнику международной и гуманитарной помощи для Газы, а грузовики с необходимым продовольствием и товарами из Израиля разворачивались обратно.

10. Многое из того, что вы видите в социальных сетях о происходящем в секторе Газа, на самом деле неправда. Например, видео, где палестинский «мученик» шевелится под саваном, на самом деле является клипом из Египта четырехлетней давности. Аналогично, несмотря на посты в твиттер-ботах и повторенные некоторыми в СМИ заявления, находящегося под руководством ХАМАС министерства здравоохранения Газы, Израиль не убивал восьмимесячного ребенка слезоточивым газом. Доктор из Газы, лечивший девочку, сообщил Associated Press, что она умерла от ранее существовавшей сердечной патологии. New York Times и Los Angeles Times запоздало повторили этот факт в своих материалах. Во времена фейковых новостей читателям следует дважды подумать, прежде чем репостить непроверенную информацию только потому, что она совпадает с их убеждениями.

11. Существуют конструктивные пути решить проблемы Газы, которое облегчили бы положение палестинского населения, одновременно успокоив опасения по поводу своей безопасности Израиль. Однако они не распространяются со скоростью света как те злые твиты, провозглашающие палестинцев де-факто террористами, а израильтян – новыми нацистами. Возможно, это одна из причин, по которым вы ничего не слышали об этих решениях.

12. Чтобы гарантированно пресечь любое насилие и создать признанные международным сообществом рекомендации по разрешению Израилем и остальными вовлеченными государствами проблем у своих границ, необходимо провести независимое и авторитетное расследование тактики Израиля и методов ведения боевых действий Газы. Организация Объединенных Наций ежегодно на заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета по правам человека осуждает Израиль больше, чем все остальные страны вместе взятые. В своем знаменитом выступлении Саманта Пауэрс, в бытность свою постоянным представителем администрации Обамы в ООН, осудила предубеждение ООН против Израиля. Очевидно, что уровень доверия к ООН недостаточен для проведения такого расследования. Однако его можно было бы провести при условии совместного участия США, Канады и Европы.

13. Однако по причине того, что все споры вокруг поведения Израиля были инициированы абсолютистами, в представлении которых Израиль либо совершенно невиновен, либо бесцельно вырезает случайных палестинцев ради спортивного интереса, адекватное расследование того, что эта страна сделала правильно, а что нет, едва ли произойдет.

Перевод с английского Елены Желтовой