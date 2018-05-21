Выборы по карточкам для голодающих

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Венесуэльские власти объявили о «сокрушительной победе» на состоявшихся 20 мая выборах нынешнего президента страны Николаса Мадуро. По данным Центрального избирательного совета (Consejo Nacional Electoral) он набрал 5.82 миллиона голосов (68 процентов), в то время как его основной соперник Энри Фалькон — 1.82 миллиона. Последний не признал результаты голосования, объявив, что оно не было ни демократическим, ни легитимным и потребовал новых выборов.



Результаты выборов не признали США и большинство стран Латинской Америки. «Жульнические выборы ничего не меняют в Венесуэле, – написал в своем Twitter новый госсекретарь США Майк Помпео. — Нужно, чтобы своей страной руководил сам венесуэльский народ».



В том, что будет переизбран Мадуро, никто не сомневался ни в самой Венесуэле, ни за ее пределами. Тот, правда, пообещал, что за него проголосуют более 10 миллионов человек, а такой поддержки не было даже у бывшего кумира нации Уго Чавеса. Более того, Мадуро заявил, что в июне он представит новую программу выхода из кризиса уже как переизбранный президент. «Революционеры не проигрывают», — заявил он на последнем перед выборами митинге.



Бывший президент Коста-Рики Лаура Чинчилья дает другое определение этому феномену. «Диктатуры не проигрывают», — говорит она.

Разгон несогласных

Когда-то преуспевающая страна Венесуэла переживает самый глубокий кризис в истории всей Латинской Америки. Инфляция в этом году, по мнению МВФ и большинства независимых экономистов Венесуэлы, будет самой высокой в мире — от 13 до 14 тысяч процентов. Прилавки магазинов пусты. Здравоохранение полностью разрушено. Средняя заплата составляет 3,6 доллара в месяц, а этого едва хватает для покупки двух банок тунца. В последние два года 1,2 млн. венесуэльцев (население страны — 32 миллиона человек), спасаясь от голода, эмигрировало в соседнюю Колумбию и другие латиноамериканские страны. 90 % населения обвиняют правительство в неспособности навести порядок в стране и хотели бы нового лидера.

Откуда же взялась такая массовая поддержка на выборах непопулярного и некомпетентного Мадуро, который по его собственным словам по ночам разговаривает с птичками?

Причин тому несколько. Венесуэльская оппозиция, 20 партий которой объединились в рамках Круглого стола демократического единства (Mesa de la Unidad Democratica-MUD) бойкотировала выборы, считая, что они станут «мега-фарсом» властей, итог которого ясен заранее.

Лидеры оппозиции от участия во внутренней политике отстранены. Уличный вожак Леопольдо Лопес находится под домашним арестом, бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма бежал из под стражи и эмигрировал из страны, бывшему губернатору и кандидату на президентских выборах от оппозиции Энрике Каприлесу запрещено под надуманным предлогом участвовать в избирательных кампаниях. В результате выборы прошли при самой низкой явке за последние десятилетия — она составила, по данным властей, 46%, а как считают независимые наблюдатели, едва ли превысила 30%.

В условиях, когда в стране не прекращаются антиправительственные протесты, Мадуро, закусив удила, отменил даже те конституционные ограничения, которыми пользовался Чавес



Соперником Мадуро стал Энри Фалькон, бывший сторонник Чавеса, экс-губернатор, который не так давно примкнул к оппозиции, но отказался подчиняться MUD. Однако противники режима подозревают, что власть намеренно использовала его участие, чтобы легитимизировать выборы.

Мадуро разогнал избранную в декабре 2015 года Национальную ассамблею (Asamblea Nacional), две трети мест в которой заняла оппозиция, и заменил ее искусственным парламентом, в котором все депутаты – его сторонники. В условиях, когда в стране не прекращаются антиправительственные протесты, он, закусив удила, отменил даже те конституционные ограничения, которыми пользовался Чавес.

«Что потрясает в Венесуэле при Мадуро, так это глубина, с которой правительство готово пожертвовать благосостоянием страны, чтобы не признавать свои чудовищные провалы», – говорит агентству Bloomberg профессор Университета Джорджии (Georgia State University) Дженнифер МакКой.

10 долларов за голос

В арсенале венесуэльских властей Мадуро – все возможные трюки, которые использует любое авторитарное правительство: от полного контроля над Центральным избирательным советом до прямой подделки бюллетеней. Но есть и главная карта, которую использует Мадуро. Он в массовом порядке стал покупать лояльность граждан и использовал их страх потерять средства к существованию в случае, если они не проголосуют за него.

В 2016 году правительство начало в массовом порядке распределять среди наименее обеспеченных граждан субсидированные продукты первой необходимости. Сердцем программы стал так называемый Carnet de la Patria («Удостоверение Родины»), электронный документ, который венесуэльцы должны предъявлять при покупке продуктов, лекарств, получении наличных денег в банках, а также — при голосовании на выборах. «В стране, где большинство граждан зависит от получения субсидий, чтобы выжить, эта система превратилась в мощный избирательный инструмент», – говорит Луис Ландер, руководитель Observatorio Electoral Venezolano, компании, наблюдающей за выборами.

Мадуро заявляет, что 16 миллионов человек уже имеют Сarnet de la Patria. В День матери, который праздновался 13 мая, он сообщил о том, что всем, кто имеет это удостоверение, был выдан бонус в размере 1.5 миллионов боливаров. Эта сумма по ценам черного рынка Венесуэлы составляет лишь 2 американских доллара. Но даже за эти крохи венесуэльцы готовы биться, когда других источников дохода нет.

Валютные ресурсы страны составляют всего $10 млрд, и такую же сумму Венесуэле придется в том году выплатить по своим внешним долгам



Как считает Майкл Пенфольд, сотрудник вашингтонского Woodrow Wilson Center, «система патриотических удостоверений запугивает враждебно относящихся к власти граждан тем, что их лишат всяких средств к существованию».

Кроме того, в руках оппозиции появились неопровержимые факты того, что Мадуро пообещал каждому, кто проголосует за него на выборах, 10 долларов. Впрочем, это обещание вряд ли будет выполнено – денег у властей нет, валютные ресурсы страны составляют всего $10 млрд, и такую же сумму Венесуэле придется в том году выплатить по своим внешним долгам.

Сценарий катастрофы

Однако итоги нынешних президентских выборов являются потрясением не только для многострадального народа этой страны. Как утверждает американская Wall Street Journal, «венесуэльский нефтяной шок может оказаться большим, чем у Ирана».

Этот прогноз WSJ базируется на следующем. Венесуэльская нефтянка почти полностью парализована. Добыча нефти сократилась до 1.41 миллиона баррелей в день (до прихода Уго Чавеса к власти в 1998 году она составляла 3.5 миллиона). А сейчас стране угрожают две опасности. И если они совпадут, то экспорт нефти на мировой рынок упадет больше, чем это произошло бы, если бы против Ирана были введены суровые экономические санкции США.

Первый из рисков заключаются в том, что крупнейшие нефтяные компании мира могут добиться ареста имущества Венесуэлы за национализацию своей собственности в этой стране. Иск подобного рода недавно закончился победой для ConocoPhillips. Она отсудила у нефтяной госкомпании Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) активы на $636 млн, расположенные на острове Кюрасао. Местный суд разрешил конфисковать активы во исполнение решения международного арбитража по делу о национализации, которую осуществил Чавес в 2007 году.

Между тем, именно Кюрасао является ключевым пунктом для Каракаса на пути экспорта венесуэльской нефти в США, Китай и страны Западной Европы. Как считает американский экономист Филип Верлегер, арест терминалов на Кюрасао может снизить экспорт нефти из Венесуэлы на 500 тысяч баррелей в день, то есть экспорт сократится почти вдвое.

Вторая огромная опасность заключается в том, что США могут ввести запрет на экспорт в Венесуэлу diluent, разбавителя, который требуется для смешивания с густой нефтью, добываемой в этой латиноамериканской стране, чтобы она могла вообще поставлять свой главный продукт на экспорт. Эта мера со стороны правительства США – возможный ответ на антидемократические выборы, которые вице-президент США Майк Пенс назвал «откровенным фарсом». И если это случится, то, по оценке WSJ, оставшийся нефтяной экспорт Венесуэлы сократится еще вдвое.

Поставки нефти на мировой рынок составляют 95 процентов всех валютных поступлений Венесуэлы. И если нефтяной экспорт будет парализован, экономику страны ждет полный коллапс, который, как опасаются латиноамериканские государства, вызовет многомиллионный исход людей из Венесуэлы и еще не виданный на континенте гуманитарный кризис.

Поставит ли Москва на военных

NT неоднократно писала о многомиллиардных инвестициях «Роснефти» в нефтяную отрасль Венесуэлы. В последнее время появились и свидетельства того, что Россия поддерживает и другие проекты венесуэльского правительства, какими сомнительными они бы ни были. Как сообщает Associated Press, малоизвестный российский банк «Еврофинанс Моснарбанк» (49% акций которого принадлежит правительству Венесуэлы) стал единственной международной финансовой фирмой, проводящей операции с венесуэльской криптовалютой Petro, которую создало правительство для обхода финансовых санкций США.

Что произойдет в случае коллапса венесуэльской экономики? России, как в свое время СССР, не привыкать «прощать» миллиарды долларов, которые были подарены в политических целях тому или иному государству. Но, возможно Москва, которая видит слабость правительства Мадуро, строит и другие расчеты. Например, ставит на военных, которые в случае необходимости могут сместить Мадуро и поставить более приемлемую для них фигуру.

Военный переворот приведет в установлению более эффективной, чем нынешняя, диктатуре и сделает Венесуэлу протекторатом России или Китая



Иван Элис, теоретик Пентагона и Брайан Фонсека, профессор Университета Флориды (University of Florida), опубликовали совместное расследование, в котором утверждают, что в случае военного переворота в стране будет установлен пророссийский или прокитайский режим. «США не имели почти никаких отношений с венесуэльской армией, в то время как это вакуум успешно заполнили Россия, Китай и Куба», — цитирует американская газета El Nuevo Herald Фонсеку.

Эксперты считают: учитывая, что кризис в этой стране разрастается с каждым днем, Москва и Пекин, имеющие значительные инвестиции в нефтяную индустрию Венесуэлы могут решить, что для защиты их интересов нужно «поменять команду». А сделать это помогут их союзники-кубинцы, располагающие разветвленным аппаратом советников в вооруженных силах и спецслужбах Венесуэлы. «Китайцы и русские будет управлять нефтяными активами Венесуэлы, они будут платить коррумпированной венесуэльской элите и таким образом держать под контролем венесуэльских военных, – предостерегает Эллис. — И это обеспечит выживаемость дружественного режима неподалеку от Соединенных Штатов». И в таком случае, пишет El Nuevo Herald, «военный переворот приведет в установлению более эффективной, чем нынешняя, диктатуре и сделает Венесуэлу протекторатом России или Китая». Российские власти такой выход дружественной страны из кризиса вполне устроит, резюмируют американские аналитики.