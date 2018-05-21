Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?

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Накануне дня 70-летия провозглашения Израиля 14 мая руководители Хамас, которые находятся у власти в Газе, предупредили, что намерены прорвать границу, и ровно это и попытались сделать. Результатом были десятки убитых и сотни раненых. Израильские пограничники вынуждены были защищать государственную границу, что вызвало жесточайшую критику во всем мире. Хотя вряд ли найдется государство, чьи пограничники в такой ситуации действовали ли бы иначе. Но почему вожди Хамас сознательно отправили на смерть своих людей?

Руководитель службы безопасности автономии Махмуд Дахлан назвал Хамас «бандой убийц». Своих противников боевики Хамас забивали до смерти, сбрасывали с крыши, добивали раненых — палестинцы убивали палестинцев с невероятной жестокостью



Как появился ХАМАС

Хамас — это аббревиатура арабского названия организации «Харакат аль-мукавама аль-исламийя» («Исламское движение сопротивления»). Она была создана 14 декабря 1987 года. Хамас отпочковался от исламского движения «Братья-мусульмане» и требует создания всемирного халифата. Среди героев этой организации — иорданец Абд-аль Рахман аль-Хаттаб, который приехал в Чечню убивать российских солдат.

Хамас шейх Ахмед Ясин

Фото: compromat.ru

Создатель Хамас шейх Ахмед Ясин с юности был парализован — результат несчастного случая во время игры в футбол. Его окружали молодых люди, которые ухаживали за ним. Они дежурили день и ночь, исполняя все его желания. Ясин создал организацию, которая постепенно одолела Ясира Арафата, считавшегося единственным вождем палестинцев.



11 июня 2007 года вожди Хамас подняли мятеж против власти Палестинской автономии. Руководитель службы безопасности автономии Махмуд Дахлан назвал Хамас «бандой убийц». Своих противников боевики Хамас забивали до смерти, сбрасывали с крыши, добивали раненых — палестинцы убивали палестинцев с невероятной жестокостью. Власть в секторе Газа перешла к Хамас. Под управлением главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса остался Западный берег реки Иордан.

Чего добивается Хамас

Мир думает, что спор идет о статусе Иерусалима, переживает: не повредит ли эта история переговорному процессу. На самом деле, идея переговоров мертва. Хамас в принципе против переговоров с Израилем потому, что не признает право еврейского государства на существование. Для Хамас даже Ясир Арафат — предатель, потому что он ради создания независимого палестинского государства согласился на переговоры с израильтянами вместо того, чтобы их уничтожать.

Руководитель политбюро Хамас Халед Мешаль объяснял: «Палестина — это наша земля. И мы не отдадим ни сантиметра. Освобождение Палестины, всей Палестины – это наш долг, наше право и наша цель. Мы освободим Иерусалим сантиметр за сантиметром, камень за камнем. Джихад и военное сопротивление – реальный и справедливый путь к освобождению».

За первые три года интифады пятьдесят три палестинских смертника, посланных Ясином, убили четыреста семьдесят два израильтянина. Еще семьдесят смертников удалось перехватить



Как действует ХАМАС

В 1992 году военное крыло Хамас приступило к боевым действиям. Главный тактический прием — акции террористов-смертников. Надо запугать израильтян так, чтобы они сами убежали, тогда арабам достанется вся Палестина. Зачем же вести переговоры с людьми, которые должны исчезнуть с этой земли навсегда?

Боевики считают убийства мирных людей нормальным средством борьбы с «сионистским образованием»: «Все израильские граждане — солдаты противника и подлежат уничтожению, поскольку их смерть ослабляет Израиль».

Взрыв возле дискотеки «Дольфи» в Тель-Авиве

1 июня 2001 года унес жизни двадцати подростков,

больше ста были ранены Фото: dolphi.org

Боевики Хамас сознательно убивают израильских детей и подростков — чтобы напугать евреев по всему миру и заставить их отказаться от мысли переехать в Израиль. Самым страшным был взрыв возле дискотеки «Дольфи» в Тель-Авиве 1 июня 2001 года, когда двадцать подростков погибли и больше ста были ранены.



14 января 2004 года двадцатидвухлетняя террористка пыталась пройти через контрольно-пропускной пункт в секторе Газа. Но металлоискатель отреагировал на пояс со взрывчаткой. Тогда она взорвала себя. Погибли стоявшие рядом четверо израильтян. Ее благословил сам шейх Ясин, велел, чтобы она «постучала в двери рая, держа в руках головы наших врагов». Он был счастлив, когда женщину разорвало на куски, и торжествующе сказал тележурналистам: «Это новый шаг в нашей борьбе».

За первые три года интифады пятьдесят три палестинских смертника, посланных Ясином, убили четыреста семьдесят два израильтянина. Еще семьдесят смертников удалось перехватить. 22 марта 2004 года, в половине шестого утра, когда Ясина вынесли в коляске из мечети, два израильских вертолета нанесли ракетный удар. Шейха и его телохранителей разнесло на куски.

В Палестинской автономии создан невиданный пропагандистский механизм воспитания будущих убийц. В школе на вопрос, кто хочет стать шахидом, все поднимают руки. На школьных географических картах нет Израиля, израильские города имеют арабские названия



Молоко ненависти

Когда хоронят очередного террориста, ликвидированного израильской контрразведкой, мужчины кричат: «Мы отомстим за твою кровь, наш мученик!» А палестинские женщины обещают: «Мы будем вскармливать наших младенцев молоком ненависти».

В палестинском обществе создалась такая националистическая и религиозная атмосфера, которая подталкивает женщин к тому, чтобы отправлять своих детей на смерть и самим становиться смертницами. Многие палестинки говорят, показывая на маленького ребенка: «Когда он вырастет, ни один израильтянин не будет в безопасности. Долг палестинской матери благословить детей на мученичество во имя веры. Я обожаю своих детей, но, если я помогу им стать мучениками, значит, аллах их выбрал, потому что он любит их больше меня».

В Палестинской автономии создан невиданный пропагандистский механизм воспитания будущих убийц. В школе на вопрос, кто хочет стать шахидом, все поднимают руки. Учителя с удовольствием смотрят на детей и подсказывают им правильные слова.

Хамас организует летние лагеря, где детей вооружают игрушечными автоматами и гранатами. Самым активным вручают макеты поясов подрывника и учат с ними обращаться. Хамас дает возможность детям из бедных семей поиграть в компьютер, посидеть в Интернете. Но компьютерные игры, музыкальные программы и мультипликационные фильмы на палестинском телевидении построены на одних и тех же сюжетах — враг должен быть уничтожен. На школьных географических картах нет Израиля, израильские города имеют арабские названия.

Но вот любопытная деталь, которая говорит о многом. Никто из детей высшего руководства палестинцев не стал смертником. Вожди Хамас обыкновенно говорят: «Мы не выбираем, кому стать мучеником. Значит, аллах не счел никого из наших детей достойными». В реальности детей видных чиновников заботливо отправляются в Иорданию, Европу или Соединенные Штаты на учебу — подальше от опасностей. Однажды перехватили запись разговора руководителя Хамас абд-аль Азиза аль-Рантиси с женой. Он красиво рассуждал о том, что хорошо бы и одному их его сыновей стать шахидом. Жена оборвала его и резко ответила, что не позволит никому из своих детей взорвать себя: «Только через мой труп!»

Врачи и инженеры не нужны. Нужны солдаты. Они должны убивать, в этом их предназначение. Такова политика местных вождей: вместо того, чтобы налаживать жизнь в Палестинской автономии, надо просто ждать – Израиль рухнет под давлением террора



Террор рождает нищету

В окружном суде Иерусалима рассматривалось дело шейха Абу Омара Сара. Его обвиняли в публичных призывах к убийству. Шейх произнес речь на Храмовой Горе: «Настало время убивать евреев, настало время их перерезать. И мы, мусульмане-праведники, к этому готовы. Когда наступит день этой бойни, мы с помощью Аллаха перебьем их без всякой жалости. Аллах приближает день этой бойни». Шейх был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения. Судья Шмуэль Хербст написал в приговоре: «Я смотрю на обвиняемого — и вижу человека. Жаль, что он смотрит на меня — и видит обезьяну или свинью, которую необходимо уничтожить без всякой жалости и сострадания. Жаль, очень жаль».

Уничтожение Израиля — важнее создания палестинского государства и устройства комфортной жизни. В Израиле технологический бум, а рядом, в секторе Газа, палестинцы нищенствуют. Население Газы не может существовать без международной помощи. Палестинские подростки часами шатаются вдоль дорог и бросают камни в проезжающие мимо израильские машины. Чем им еще заняться? В палестинских деревнях нет ни бассейнов, ни оркестров, ни работы. Другая жизнь проносится мимо, вызывая зависть, ненависть и злобу. Камень, брошенный в автомобиль, — личная месть за собственную неудачную жизнь.

Считается, что нищета рождает террор. Точнее сказать, что террор рождает нищету. В палестинском обществе культивируется атмосфера безнадежности, беспомощности, отчаяния. Подростки растут в убеждении, что нет смысла учиться и не надо работать. Врачи и инженеры не нужны. Нужны солдаты. Они должны убивать, в этом их предназначение. Такова политика местных вождей: вместо того, чтобы налаживать жизнь в Палестинской автономии, надо просто ждать — Израиль рухнет под давлением террора.

Пытаясь прорваться через границу, хамасовцы провоцировали Израиль на применение силы. Такие акции избавляют вождей Хамас от необходимости объяснять жителям сектора Газа, почему они так плохо живут. Что касается гибели палестинцев... Так в этом и заключается тактика Хамас — отправлять своих людей на самоубийственные акции.